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Dünya Duyurdular: Üst düzey bir ismi yakaladık
Dünya

Duyurdular: Üst düzey bir ismi yakaladık

Sudan güvenlik güçlerinin, Etiyopya’da orduyla çatışan, Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri mensubu üst düzey bir ismi, aile üyeleri ve beraberinde yüklü miktarda para ve altınla yakaladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 19:39:00 -
Duyurdular: Üst düzey bir ismi yakaladık

Sudan güvenlik güçlerinin, Etiyopya’da orduyla çatışan, Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri mensubu üst düzey bir ismi, aile üyeleri ve beraberinde yüklü miktarda para ve altınla yakaladığı duyuruldu.

Sudan Tribune internet haber sitesinin, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kadarif eyaletindeki 2. Piyade Tümeni'ne bağlı askerler, Etiyopya sınırına yakın Faşaka bölgesinde adı açıklanmayan bir TPLF liderini, beraberinde aile üyeleri ve çok sayıda koruma ile yakaladı.

Yakalanan grubun Faşaka bölgesinde Sudan topraklarına yönelik terör saldırılarına karıştığından şüpheleniliyor.

Operasyonda ayrıca milis lidere ait büyük miktarda para, altın ve 2 lüks araca el konuldu.

TPLF güçleri, 3 Kasım tarihinde ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını bildirmişti.

Etiyopya, cumartesi günü, TPLF güçlerinin elinde bulunan eyaletin başkenti Mekelle şehrinin, ordu birlikleri tarafından ele geçirildiğini duyurmuş, elebaşlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Bazı isyancı liderlerin dağlık bölgelere kaçtığı, diğerlerinin ise Sudan ve Güney Sudan sınırına geçtiği belirtiliyor.

Sudanlı yetkililer, isyancıların Sudan'da saklanmasını önlemek için Addis Ababa ile iş birliği yapma sözü vermişti.

Etiyopya ordusunun 4 Kasım'da başlattığı operasyonların ardından binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 50 bine yakın kişinin Sudan'a sığındığı bildiriliyor.

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