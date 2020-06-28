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Dünya

Duyurdular: Tamamen BAE'nin hakimiyetine girdi

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, ülkenin doğusundaki vilayeti Sokotra Adası'nın tam anlamıyla BAE'nin hakimiyeti altında olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 17:18:00 -
Duyurdular: Tamamen BAE'nin hakimiyetine girdi

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, ülkenin doğusundaki vilayeti Sokotra Adası'nın tam anlamıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hakimiyeti altında olduğunu belirtti.

Rahbi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sokotra tamamen BAE'nin hakimiyeti altına girdi." ifadelerini kullandı.

Yemenli yetkili, BAE'nin Sokotra'yı Yemen'den ayırmayı, bir sonraki dönemde başka bahanelerle orada askeri üsler kurmayı planladığını söyledi.

Rahbi ayrıca BAE'yi, Sokotra Takımadası'ndaki hava ve deniz alanlarının tamamında kontrolü sağlamaya, doğal kaynaklarını ele geçirmeye, bölgedeki bitki, mineral ve nadir taşları da Abu Dabi'ye aktarmaya çalışmakla suçladı.

BAE'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'de, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Yemen hükümeti ise GGK güçlerinin, Sokotra'da darbe gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

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