Duyurdular! Suudi Arabistan'daki hava üssüne saldırı

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nün insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentinde bulunan üssün iki İHA ile vurulduğunu belirtti.

Saldırının Kasıf 2 tipi İHA'larla gerçekleştirildiğini belirten Seri, açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

Seri, daha önce Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Aramco şirketinin 6 İHA ile hedef alındığını belirtmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü, bu saldırıların, koalisyon güçlerinin Yemen'e dönük saldırıları ve ablukasına karşı "meşru" bir cevap niteliğinde olduğunu savunmuştu.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husi milislerin son haftalarda İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözleniyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.