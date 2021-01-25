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Spor Duyurdular! Sözleşmesi feshedildi
Spor

Duyurdular! Sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği 36 yaşındaki savunmacı Joao Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 16:37:00 -
Duyurdular! Sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, Portekizli futbolcu Joao Pereira'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Joao Pereira'nın 1 Haziran 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz ekibinde 122 maçta forma giyen ve 3 gol, 16 asistle skora da katkıda bulunan Portekizli oyuncunun, Göztepe ile temas halinde olduğu öğrenildi.

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