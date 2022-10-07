Duyurdular: Husilere ait 2 İHA düşürüldü

Yemen ordusu, Marib kentinde son 24 saatte Husilere ait 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Basın Merkezi'nden konuyla ilgili yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, Marib kentinin güneyinde son 24 saatte Husilere ait iki İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler dün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yanı sıra ismini açıklamadığı başka ülkelerin de hassas hedeflerini bombalamaktan tereddüt etmeyecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.