Duyunca çok şaşıracaksınız! Yol kenarındaki beyaz levhalar ne işe yarar?

KONTROL KESİM LEVHASI NEDİR?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yer alan "Ersime Kontrollü Karayolları'nda Trafik İşaretlemese Standartları" başlıklı yazıdan yer alan bilgilere göre kontrol kesim levhası denilen bu işaret Karayolları Genel Müdürlüğü bakım ağına dahil yollar üzerinde, yolu tanımlamak ve yoldan kaynaklanan sorunların yerinin belirlenmesi amacıyla kullanılıyor.

KONTROL KESİM LEVHASI NASIL OKUNUR?

Otoyolların numaralandırılması için büyük yerleşim yerleri esas olarak alınmıştır. Kullanılacak numaraların en çok iki rakamlı olması için uygun sayıda büyük kent seçilmiş ve bu kentlere numaralar verilmiştir. İstanbul’a 1-19, Ankara’ya 20-29, İzmir’e 30-39, Adana’ya 50-59 numaraları ayrılmıştır. Büyük kentleri birbirine bağlayan otoyolları bir bütün olarak almaya özen gösterilmiştir.Örneğin, İstanbul-Ankara Otoyolu O-4 olarak belirlenmiştir.