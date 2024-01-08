Otoyol kenarlarındaki gördüğümüz beyaz levhanın anlamı fazla bilinmemekte.
Duyunca çok şaşıracaksınız! Yol kenarındaki beyaz levhalar ne işe yarar?
Yol kenarlarında yer alan, üzerinde bazı rakamların olduğu beyaz levhaların ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
Kontrol kesim levhası da denilen bu trafik levhaları da tıpkı diğerleri gibi Karayolları Genel müdürlüğü tarafından tanımlama amaçlı kullanılıyor.
Peki bu işaret ne anlama geliyor?
Bu işaret, yol kenarlarındaki bu beyaz levhalar kaza vb. durumlarda konumun belirlenmesini sağlıyor.
Otoyol numaralama sisteminde ilk harf yolun otoyol olduğunu sonraki iki hane hat numarası son iki hane ise kesim numarasıdır. Bağlantı yolları erişme kontrollü ise A, yarı erişme kontrolü ise B numarası verilmektedir. Hat numarası verildikten sonra her kavşakta kesim numarası değişmektedir. Kontrol kesim levhaları, otoyol ana gövdesine bağlantı yollarında her iki seyir yönünde olmak üzere, iki yönlü bağlantı yollarında yalnız sağda kullanılacaktır.
Trafik işaret levhaları ile aynı direk üzerinde kullanılması durumunda işaret levhası ile arasında yeterli miktarda boşluk bırakılacaktır. Kontrol kesim levhalarının kaplama kotuna olan mesafesi; 0.60 m’den az, 1.20 m’den fazla olmayacaktır.