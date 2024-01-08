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Yaşam Duyunca çok şaşıracaksınız! Yol kenarındaki beyaz levhalar ne işe yarar?
Yaşam

Duyunca çok şaşıracaksınız! Yol kenarındaki beyaz levhalar ne işe yarar?

Yeniakit Publisher
2024-01-08 23:49:00 - 2024-01-08 23:53:39
Duyunca çok şaşıracaksınız! Yol kenarındaki beyaz levhalar ne işe yarar?

Yol kenarlarında yer alan, üzerinde bazı rakamların olduğu beyaz levhaların ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Otoyol kenarlarındaki gördüğümüz beyaz levhanın anlamı fazla bilinmemekte.

Kontrol kesim levhası da denilen bu trafik levhaları da tıpkı diğerleri gibi Karayolları Genel müdürlüğü tarafından tanımlama amaçlı kullanılıyor.

Peki bu işaret ne anlama geliyor?

Bu işaret, yol kenarlarındaki bu beyaz levhalar kaza vb. durumlarda konumun belirlenmesini sağlıyor.

Bu tabeladaki bilgileri vererek yardım çağrısında bulunursanız ekiplerin sizi çok daha kolay bulmasını sağlayabilirsiniz.
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KONTROL KESİM LEVHASI NEDİR?
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yer alan "Ersime Kontrollü Karayolları'nda Trafik İşaretlemese Standartları" başlıklı yazıdan yer alan bilgilere göre kontrol kesim levhası denilen bu işaret Karayolları Genel Müdürlüğü bakım ağına dahil yollar üzerinde, yolu tanımlamak ve yoldan kaynaklanan sorunların yerinin belirlenmesi amacıyla kullanılıyor.
 
 
KONTROL KESİM LEVHASI NASIL OKUNUR?
Otoyolların numaralandırılması için büyük yerleşim yerleri esas olarak alınmıştır. Kullanılacak numaraların en çok iki rakamlı olması için uygun sayıda büyük kent seçilmiş ve bu kentlere numaralar verilmiştir. İstanbul’a 1-19, Ankara’ya 20-29, İzmir’e 30-39, Adana’ya 50-59 numaraları ayrılmıştır. Büyük kentleri birbirine bağlayan otoyolları bir bütün olarak almaya özen gösterilmiştir.Örneğin, İstanbul-Ankara Otoyolu O-4 olarak belirlenmiştir.

Otoyol numaralama sisteminde ilk harf yolun otoyol olduğunu sonraki iki hane hat numarası son iki hane ise kesim numarasıdır. Bağlantı yolları erişme kontrollü ise A, yarı erişme kontrolü ise B numarası verilmektedir. Hat numarası verildikten sonra her kavşakta kesim numarası değişmektedir. Kontrol kesim levhaları, otoyol ana gövdesine bağlantı yollarında her iki seyir yönünde olmak üzere, iki yönlü bağlantı yollarında yalnız sağda kullanılacaktır.

Trafik işaret levhaları ile aynı direk üzerinde kullanılması durumunda işaret levhası ile arasında yeterli miktarda boşluk bırakılacaktır. Kontrol kesim levhalarının kaplama kotuna olan mesafesi; 0.60 m’den az, 1.20 m’den fazla olmayacaktır.

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