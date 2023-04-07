‘Duymayan kalmasın’ diyerek meydan okumuştu! Ali Babacan kıvraklığın kitabını yazdı
Altılı koalisyonun küçük ortakları Saadet, DEVA, Demokrat ve Gelecek Partisi seçime CHP listelerinden girme kararı aldı. Bu karar akıllara DEVA Genel Başkanı Babacan'ın, "Duymayan kalmasın, DEVA Partisi, önümüzdeki seçimlere, kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır" sözünü getirdi.
Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listelerinden girme kararı aldı.
Koalisyonun aldığı karar akıllara DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Duymayan kalmasın, DEVA Partisi, önümüzdeki seçimlere, kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır." ifadelerini getirdi.
Babacan'ın bu sözleri sonrası CHP listelerinden seçime girmesi siyaset kulislerinde "Kendine DEVA olmayan CHP'ye yama oldu" şeklinde yorumlara neden oldu. Öte yandan sosyal medyada Babacan'la dalga geçen vatandaşlar, "Kıvraklığın kitabını yazdı" yorumlarında bulundu.
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