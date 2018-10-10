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Duygun Yarsuvat: ultrAslan denilen kuruluş...

Galatasaray'ın eski başkanı Yarsuvat, olağan genel kurulda Mustafa Cengiz'e ultrAslan'la birlikte iş yaptıkları için eleştiride bulundu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:30
Duygun Yarsuvat: ultrAslan denilen kuruluş...

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, Mustafa Cengiz yönetimiyle ilgili olarak Ekim ayı olağan toplantısında gündem yaratan açıklamalar yaptı.

ULTRASLAN'I MEŞRU HALE Mİ GETİMEK İSTİYORSUNUZ

Duygun Yarsuvat konuşmasında "Son günlerde camiada Galatasaray'a hiç yakışmayacak davranışlar görüyoruz. Bu kurulda ön sırada oturanlar kaba bir tabirle anılmaktadır. ultrAslan ile GS Store bir işbirliği yaptı. Kim ultrAslan? Taraftar grubumuz mu, dernek mi, şirket mi? Ürünlerini satarak onları meşru hale mi getiriyorsunuz?" dedi.

KULÜBÜN YÖNETİMİNE HAKİM OLMAK İSTEMİŞLER

Açıklamalarına devam eden Duygun Yarsuvat "ultrAslan denilen kuruluş hemen bir bildiri yayınladı. Çok ilginçtir, gücü kendilerinde gördükleri için kulübün yönetimine de hakim olmak istemişlerdir. Kendine ultrAslan diyen bir grup, Galatasaray üzerinde hak iddia etmektedir. Bu vahim bir olaydır. Ben, 'Bu cesareti nereden aldılar?' diye kendi kendime sordum. Sonra baktım ki yönetim kurulumuzla Rahmetli Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümünde beraber oldukları bir resim gördüm." ifadelerini kullandı.

SAYIN BAŞKAN BİZ KÖFTE DEĞİLİZ

Sözlerine devam eden Duygun Yarsuvat, "Sayın Yönetim Kurulumuz, meşru olmayan kişilerle dans ederseniz bir gün sizin ayağınıza basarlar. Lütfen bu mutabakatı sona erdirin. Bu grubun ne olduğu bilinmeyen ürünlerinin GS Store'da satılmasını önleyin. Galatasaray'ı sonucunu bildiğimiz bir maceraya sokmayın. Bu bildiriyi yayınlamış olan kişilerin Galatasaray'da yeri yoktur. Sayın Başkan, biz köfte değiliz." şeklinde konuştu.

Galatasaray Divan Kurulu'nda tansiyon yükselirken eski başkan Duygun Yarsuvat'ın Galatasaray taraftar grubu ultrAslan hakkında söylediklerine başkan Mustafa Cengiz cevap verdi.

"İSİM HAKLARI VAR"

Mustafa Cengiz'in Divan Kurulu'nda yaptığı konuşma şu şekilde;

"Duygun abinin hassas konuşmasını dinledim. Şimdi burada öyle bir mecraya gidiyor ki olay. Twitter'da bir takım yazışmalara destek oluyoruz gibi sanki. Sosyal medya belli. ultrAslan belli. Tüzel bir kişiliği var, isim hakkı var. Yok mu? Bilmiyorum."

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 18:30
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