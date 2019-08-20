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Duygulandıran 'Suriyeli' belgeseli! Tüm algıları yıkacak

Suriyelilerin Türkiye’de kurdukları yeni hayatlarının anlatıldığı “İkinci Vatan: Türkiye" isimli T.C. İletişim Başkanlığı'nca desteklenen belgesel Suriyeli muhacirlere yönelik dezenformasyonu yıkmayı hedefliyor.

20 Ağustos 2019 Salı 23:05
Duygulandıran 'Suriyeli' belgeseli! Tüm algıları yıkacak

T.C. İletişim Başkanlığı destekleriyle Suriyelilerin Türkiye’de kurdukları yeni hayatlarının anlatıldığı “İkinci Vatan: Türkiye” (Second Home: Turkey) belgeseli hazırlandı. Dünya ve Türkiye kamuoyunda Suriyeli muhacirlere dair dezenformasyonu yıkmayı hedefleyen belgesel, izleyenleri sosyal uyum üzerine düşünmeye davet ediyor.

Bilgi kirliliği ve nefret söylemi

Savaşın kasvetli gölgesi altında, tarihte eşine az rastlanan bir göç dalgasıyla yurtlarından edilen Suriyeliler, bilgi kirliliği, nefret söylemi ve propaganda operasyonlarının hedefi haline getirilme riski yüksek, kırılgan toplulukların önde gelenlerinden birini oluşturuyor.

T.C. İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası kamuoyunda Suriyeli sığınmacılara ilişkin yoğunlaşan bilgi kirliliğini gidermek, sığınmacıların yaşamları, hikayeleri ve Türkiye ile kurdukları bağ üzerine anlamlı bir diyaloga ilham vermek gayesiyle “İkinci Vatan: Türkiye” (Second Home: Turkey) belgesel projesine destek verdi.

Altun'dan Türkiye'ye katkı yapan muhacerlere teşekkür

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “İkinci Vatan: Türkiye” belgeseline ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriyeli muhacirlerin Türkiye toplumuna değerli katkılarda bulunduğunu belirterek, Türkiye’de hayatını yeniden inşa eden ve farkını ortaya koyan Suriyelileri tebrik ettiğini dile getirdi.

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde Lives in Turkey YouTube kanalı üzerinden izleyici ile buluşan mini belgesel, farklı sosyal sınıflardan 6 Suriyeli’nin uyum süreçlerini ve Türkiye’de inşa ettikleri hayatları odağa alıyor. Suriyeli bir mozaik sanatçısı, öğretmen, telefon tamircisi, kafe işletmecisi ve mühendisin gerçek hikayesinin anlatıldığı “İkinci Vatan: Türkiye” kalıplaşmış söylemlerin, genellemelerin, dışlayıcı reflekslerin ötesine geçerek, bunların ardındaki gerçek insan hikayelerine ışık tutuyor ve izleyicilerini ‘vatan’ kavramı üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.

Kendilerini anlatma imkanı buldular

Belgesel, sığınmacılara dair detaylı bir medya içeriği taramasının yanı sıra, sığınmacılar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ile yapılan çalışmaların ışığında projelendirildi. Saha araştırması ekibi İstanbul, Adana, Hatay, Gaziantep ve Kilis illerindeki görüşmeleri titizlikle yürütüp derleyerek, her bir sığınmacıya kendi hikayesini anlatma alanı ve aracı sundu.

"İkinci Vatan: Türkiye’’ belgeseli ile ülkemizi ikinci vatan bellemiş komşularımızı inciten ve toplumsal bağlarımızı tahrip eden her türlü söylemin zayıflatılmasına katkıda bulunması amaçlanıyor.

Belgesele (İngilizce) https://youtu.be/DAJ2go5HGIk ve (Türkçe) https://www.youtube.com/watch?v=2FMS3gQRdOw linklerinden ulaşılabiliyor.

 

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 23:05
  1. Kilis
  2. İstanbul
  3. Hatay
  4. Gaziantep
  5. Adana
  6. İkinci Vatan: Türkiye
  7. Second Home: Turkey
  8. T.C. İletişim Başkanlığı
  9. Suriyeli belgeseli

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