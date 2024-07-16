Duygulanan Trump gözyaşlarını zor tuttu

Eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı. Kulağının bandajlı olduğu görülen Trump, coşkulu kalabalık karşısında duygusal anlar yaşadı.

ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Trump, Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı.

GÖZYAŞLARINI ZOR TUTTU

Kongre katılımcıları Trump'ı alkışlar ve çığlıklarla karşılarken, eski Başkan da o anlarda gözyaşlarını zor tuttu. Kulağında bandajla kongreye katılan Trump'ın yanında başkan yardımcı adayı J.D Vance de yer aldı.

TRUMP'A YÖNELİK SUİKAST GİRİŞİMİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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