Duyarlı vatandaştan örnek davranış
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşayan bir vatandaş, su kabaklarından kuşlar için yuva yapıp ağaç dallarına astı.25 Temmuz 2019 Perşembe 13:37
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşayan bir vatandaş, su kabaklarından kuşlar için yuva yapıp ağaç dallarına astı.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşayan Ramazan Aktaşin, çöpe atılan su kabaklarını toplayıp kuşlar için yuva haline getirdi. Onlarca su kabağından kuş yuvası yapan duyarlı vatandaş, hayvanların sıcak havalardan korunması için yaptığı yuvaları ağaç dallarına yerleştirdi.
Aktaşin’in davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
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