0553 313 94 23

Duyarlı vatandaşların ihbarı yaban kuşlarını kurtardı

Antalya’da duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine bulunan doğan, yaralı balaban ve ibibik kuşları tedavileri yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine götürüldü.

07 Mart 2019 Perşembe 14:11
Duyarlı vatandaşların ihbarı yaban kuşlarını kurtardı

Antalya’da duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine bulunan doğan, yaralı balaban ve ibibik kuşları tedavileri yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine götürüldü.


Kepez ilçesi Altınova Mahallesi’nde tarımla uğraşan bir işletmenin tarlasında bulunan ve uçamadığı belirtilen doğan, vatandaşların Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğüne ulaşması sonucu bulunduğu yerden alınarak tedavi edilmek üzere Hayvanat Bahçesine götürüldü. Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nden gelen bir ihbar üzerine de yaralı halde Kadriye esnafınca bulunan küçük Balaban Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekiplerince koruma altına alındı. Serik ilçesi Belek mevkiinde bir vatandaşın teslim ettiği ibibik, Antalya Şube Müdürlüğünce tedavi için Hayvanat Bahçesine teslim edildi.


Tedavileri devam eden yaralı kuşların sağlıklarına kavuştuktan sonra tekrar yaşam alanlarına bırakılacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:11
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuşturucu taciri iki sanığa 12.5’ar yıl hapis
    1. Uyuşturucu taciri iki sanığa 12.5’ar..
    2. 5. Enginar Festivali hazırlıkları..
    3. Aydın’da bilinçsiz tarımsal..
    4. Rizespor-Kayserispor maçına Özkahya..
    5. Zonguldak’ta planlama müdürü..
    6. Kırşehir’de kaza: 4 yaralı
    7. Spot piyasada elektrik fiyatları
    8. Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan..
    9. Niğde Belediye Meclis Üyelerine..
    10. Niğde Barosundan Hasar Danışmanlık..
    11. 14. Mersin Tarım, Gıda ve Hayvancılık..
    12. Cumhur İttifakı Köşk’te gövde..
    13. "Roket" geçit vermedi
    14. Avro Bölgesi, 4. çeyrekte yüzde 0,2..
    15. Güneş: Ayrılacağım son gün bile ilk..
    16. MKE Ankaragücü'nden Akar'a ziyaret
    17. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    18. 11 güvenlik korucusu yemin ederek..
    19. Aydın Vergi Dairesi’nden Aydın Ticaret..
    20. Genelge 81 ile gönderildi! Artık 24..
    21. Eski başkanlardan Dündar’a hizmet övgüsü
    22. "En büyük anketi millet..
    23. Öğrencilerden minyatür sanatına yoğun..
    24. Şampiyon Yeni Mahalle Futbol Takımı
    25. 14 yaşındaki çocuk sokak ortasında..
    26. "Coğrafi İşaretli Ürünlerde..
    27. Köylere 5 yılda 207 milyon liralık..
    28. FETÖ’den aranan şahıs bedelli askerlik..
    29. Coğrafi işaret alan Sürmene bıçağı ve..
    30. Iğdır'da bir asker kaza kurşunuyla..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti