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Duyarlı Müslümanları imha timi harekete geçti... Provokasyona dikkat!

Fanatik Kemalistler, ne zaman çekildiği bilinmeyen skandal görüntüleri Twitter, Facebook gibi farklı sosyal medya kanallarından tekrar yayına sokarak, duyarlı Müslümanları galeyana getirmeye ve olası bir fiili tepkide, “Müslümanlar bize saldırıyor” yaygarası koparmaya çalışıyor. Kemalistler, bu gayelerine çocukları da alet ediyor.

02 Kasım 2018 Cuma 17:01

 yeniakit.com.tr   özel haber  Fanatik Kemalist gruplar, duyarlı Müslümanları tahrik etmek ve buradan hareketle bir iç ayaklanmayı tetiklemek gayesiyle yaptıkları eylemlere çocukları da alet etmeye başladı.

Hayattayken Çetin Altan'ın, "Dırdırı yüzünden kovdum" dediği 4 kocalı Kemalist Mine G. Kırıkkanat da geçtiğimiz günlerde aynı damarı kaşıyarak duyarlı Müslümanları ötekileştirme dilini kullanmıştı. Dış odakların fanatik Kemalistleri kışkırtarak büyük bir provakasyon peşinde olduklarının işareti olan bu anlamsız saldırıların sistematik bir şekilde devam etmesi ve sonrasında ise, "Bakın Müslümanlar bize saldırdı" yaygarası tezgahına gelinmemesi gerekiyor.

Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”

“Kabuklu”ya dost, “sünnetli”ye düşman bu kadının unuttuğu bir şey var...

Skandal görüntüler, kokuşmuş zihniyet

Kemalist zihniyetin, küçücük çocukları nasıl zehirlediği bir kez daha gözler önüne serildi. 29 Ekim’de bir okul bahçesinde kaydedildiği düşünülen görüntülerde, çocuklara “Cumhuriyetçilik” mantığının İslam düşmanlığı olarak öğretildiği belirlendi. “Modern Türkiye’de” İslam’a yer olmadığı mesajı verilirken, Din-i Mübin kara örtüye benzetildi. Cumhuriyet’in, kara örtüyü insanların üzerinden kaldırdığı, böylece modern bir ülke haline gelindiği safsatası anlatıldı. Milli Eğitim’in bu skandal hakkında pasif kalması, duyarlı Müslümanlar tarafından eleştirildi. Aynı zamanda, bu fanatik Kemalist zihniyetin, İslam’a ve Osmanlı’ya nasıl düşman olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 17:01
  1. kemalist zihniyet
  2. Duyarlı Müslümanlar
  3. Mine Kırıkkanat

YORUM YAZ

  • fahri bekçifahri bekçi18 dk önce
    ....
  • MüslümMüslüm19 dk önce
    ....Ayıp
  • NİHALNİHAL36 dk önce
    4 kocalımı bu resmen anlarsınız ya yakışırda azmış belki daha fazladır Kesin onlarda Kemalisterkeklerdir tencere yuvarlanıp kapaklarını buluverirmiş aynı kafa aynı zeka aynı düşüncekör ile yatan şaşı kalkanmış hepsi aynı şey. Kemalistler birbirini
  • AlperAlper37 dk önce
    Aslında kemalist diye bir şey yok. Bunlar sadece fransız formatı atılmış insanlar. Çoğunun gerçek öz ataları müslüman türk olan ama sonradan ittihatcı (eski fetö) döneminde ve sonrasında chp zihniyetiyle kandırmaca ve zorla içi hrıstiyan avrupalı ama kendisini has türk zanneden okudukca cahilleşen özgürleştikce dinsizlige hapis olan kendini tarihini kültürünü asıl atasını bilmeyen dönek tayfası, kendilerine dönmedikleri halde iç savaş muhakkak çıkacak yarın olur 1000 sene sonra olur ama muhakkak olur.
  • AlpAlp53 dk önce
    İt ürür kervan yürür. Bunu kim yayına koyduysa cezalandırılmalı. İnfial oluşturması noktasında, milletimiz sağ duyuludur. Vazife savcının. Milleti yüzde 99 olan devletimiz dinini yaşayacak. Merhaba ÇARŞAFINI DA GİYECEK,NAMAZINI DA KILACAK. BU %99'U MÜSLÜMAN DEVLETİ ÇAPULCULARA PEŞKEŞ ÇEKMEYECEĞİZ. İŞ ADLİYELİK. VATANDAŞLIK DEĞİL.
  • Özcan Çolak Özcan Çolak 54 dk önce
    Darbe gecesi imamlarımıza saldıran terörist darbecilere CEZA veremiysen hukuk sistemimiz, yok yere dindarlara ceza yağdırıyor. İşin garibi akp vekilleride ASLA bu garabete DİKKAT çekmek için mahkeme duruşmalarını takip etmez. İhsan Şenocak, Nurettin yıldız sözkonusu edilince akp vekilleri, laikçilerin emir eri gibi SALDIRIVERİYORLAR. Bizim ak partiden başka partimiz yok henüz ama, bu kafayla giderlerse YENİ bir milli görüş kadrosuyla ak partimize yeni kan verebiliriz.
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