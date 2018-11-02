Duyarlı Müslümanları imha timi harekete geçti... Provokasyona dikkat!

yeniakit.com.tr özel haber Fanatik Kemalist gruplar, duyarlı Müslümanları tahrik etmek ve buradan hareketle bir iç ayaklanmayı tetiklemek gayesiyle yaptıkları eylemlere çocukları da alet etmeye başladı.

Hayattayken Çetin Altan'ın, "Dırdırı yüzünden kovdum" dediği 4 kocalı Kemalist Mine G. Kırıkkanat da geçtiğimiz günlerde aynı damarı kaşıyarak duyarlı Müslümanları ötekileştirme dilini kullanmıştı. Dış odakların fanatik Kemalistleri kışkırtarak büyük bir provakasyon peşinde olduklarının işareti olan bu anlamsız saldırıların sistematik bir şekilde devam etmesi ve sonrasında ise, "Bakın Müslümanlar bize saldırdı" yaygarası tezgahına gelinmemesi gerekiyor.

Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”

“Kabuklu”ya dost, “sünnetli”ye düşman bu kadının unuttuğu bir şey var...

Skandal görüntüler, kokuşmuş zihniyet

Kemalist zihniyetin, küçücük çocukları nasıl zehirlediği bir kez daha gözler önüne serildi. 29 Ekim’de bir okul bahçesinde kaydedildiği düşünülen görüntülerde, çocuklara “Cumhuriyetçilik” mantığının İslam düşmanlığı olarak öğretildiği belirlendi. “Modern Türkiye’de” İslam’a yer olmadığı mesajı verilirken, Din-i Mübin kara örtüye benzetildi. Cumhuriyet’in, kara örtüyü insanların üzerinden kaldırdığı, böylece modern bir ülke haline gelindiği safsatası anlatıldı. Milli Eğitim’in bu skandal hakkında pasif kalması, duyarlı Müslümanlar tarafından eleştirildi. Aynı zamanda, bu fanatik Kemalist zihniyetin, İslam’a ve Osmanlı’ya nasıl düşman olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.