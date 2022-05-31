Duyanlar şok oldu! Kraliyet Ailesi cinler konusunda Türk isme teklif götürdü: Cin çarpması...

Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Ne Var Ne Yok Youtube kanalında cinler hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, cinler konusunda Kraliyet ailesinden teklif aldığını açıkladı.

Şentürk yaptığı açıklamada, "Cinlerin yaşam alanları var. Nüfusları bizimkilerden fazla. Dolayısıyla cinler etrafımızda. Şu an stüdyoda da var. Onlar için gece ve gündüz yok. Gece de var gündüz de varlar. Ayakları ters ve görünmez varlıklardır. Sürekli fısıldarlar. Büyü de bir imtihandır. Hastalık da bir imtihandır. Cinler zayıf varlıklar olduğu için her yerdeler. Londra’da mesela Metafizik Üniversitesi kurulmuş. Metafizik istihbarat olarak kullanılıyor. Bizler de Kraliyet Ailesi’nden teklif aldık. Cinler daha fazla içimizde. Vaka sayısı çok fazla. Kahve fincanı yapanlar, animasyon filmlerden, bağlama büyülerinden musallat ile karşılaşanlar bizlere geliyor." dedi.