Duyan kuyumcuya koşacak! Necmettin Batırel açıkladı: Gram altın 650 lira birden değişecek

Ekonomist Necmettin Batırel, "Karagün dostu!" başlıklı bir yazı kaleme alarak gram altın ve piyasalarla ilgili son durumu değerlendirdi.

Necmettin Batırel, parası olanın gram altın alması gerektiğini ve rakamın 2500 lira olan rakamın 3150 liralara kadar çıkabileceğini kaydetti.

İşte Batırel'in o yazısı:

Emtia piyasasında dengeler bozuldu. ABD Başkanı Biden’ın yerli üretimi desteklemek amacıyla, Çin’den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergilerini 3 kat arttırma kararı piyasada arz endişelerini alevlendirdi. Elektrikli araçlardan alınacak vergiler %25’ten %100’e çıkarıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ikili askeri işbirliğini ilerletme planlarını içeren ortak bildiriye imza atması yükselişe büyük destek sağladı. İran Cumhurbaşkanının şüpheli helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, Suudi Arabistan kralının rahatsızlığı, Netanyahu'nun ateşkese karşı çıkması altını dopingledi. Amerika’da enflasyonun iyileşme göstermesiyle Cuma akşamı 2415 dolarla kapanan ons, yeni haftaya 2441 dolara tırmanarak başladı.

Çin’den gelen büyük taleple başlayan altın rallisi devam ediyor. Pazar günü İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü ortadoğu'da savaş gerilimini arttırdı. Altının kısa sürede 2500 doları aşması bekleniyor. Türkiye ve Ortadoğu’nun büyük kısmı fiziki altın satın alıyor. Çin Merkez Bankası, rezervlerini dolardan uzaklaştırmak ve para birimindeki değer kaybına karşı korunmak için 17 aydır aralıksız altın topluyor. Çin'de yatırım seçeneklerinin sınırlı olması, emlak sektöründe uzun süredir devam eden kriz, dalgalı borsalar ve zayıflayan yuan, parayı daha güvenli olarak algılanan varlıklara yönlendiriyor. 18 aydan beri sürekli altın alan Çin merkez bankasının altın alımları 3 bin tona ulaştı.. ABD ekonomisine olan güvenin azalması üzerine Çin’i yılın ilk çeyreğinde 53.3 milyar dolarlık rekor değerde ABD tahvili sattı.

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Washington'ın kontrolsüz harcamaları yüzünden Amerika’nın ulusal borcunun 35 trilyon dolara dayanması tahvil getirilerinin düşmesine yolaçıyor. Bu durumda Çin elindeki ABD tahvillerini satıp kasasını altınla dolduruyor. Yurtiçinde altına yatırım yapanların da yüzü gülüyor. 2023’te 20 Mayıs’ta Kapalıçarşı’da 24 ayar külçenin gramı 1260 liraydı, bugün 2533 lira. 1 yılda TL karşısında %100 prim yaparak enflasyonun 30 puan üzerinde getiri sağladı. Dolardaki artış %60’da kaldı. Yaz aylarında düğün sezonu dolayısıyla piyasada altın talebinde büyük artış yaşanacak. Ons 2500 dolar olursa altının gramı 2600 lirayı aşar.. Ons 2600 doları görürse fiyat 2700 lira olur. 3 bin dolarlık ons karşılığı bizdeki fiyat 3150 liraya çıkar. Piyasadaki dalgalanmaya bakmayın. Paranız varsa alın ve satmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Ta ki başka çare kalmayıncaya kadar. Altın gibi malınız olsun, O tam bir karagün dostudur.