Duyan, kulaklarına inanamadı! Bu nasıl iş böyle Meral Hanım?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, seçimlerin ardından yapılan İYİ Parti kongresinde Millet İttifakı’nın bittiğini açıklayan Meral Akşener’in “çarkını” köşesine taşıdı. Akşener’in, “CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır” sözünün yanlış anlaşıldığını söylediğini ifade eden Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Meral Akşener, seçimlerin ardından yapılan İYİ Parti kongresinde Millet İttifakı’nın bittiğini açıklamıştı. CHP’den aldığı 15 milletvekili için “En büyük pişmanlığım” demişti. Akşener’in ardından İYİ Parti kurmayları yerel seçimlerde aday çıkaracaklarını açıklamıştı.

(…) O zaman bunların, kaybedilen seçimin ardından sıcağı sıcağına yapılan açıklamalar olduğunu söylemiştim. Meral Akşener ve Pervin Buldan’ın cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde benzer açıklamalarından örnekler verip daha sonra Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek verdiklerini vurgulamıştım.

“Kumar masası” dediği Altılı Masa’dan kalkan Akşener’in 72 saat sonra masaya oturmasını, Pervin Buldan’ın, “Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız” diye açıklama yapmasına rağmen Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini hatırlatmıştım.

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İTTİFAK İÇİN ARANMADIM

Henüz yerel seçim sürecine girilmedi. Henüz aday tespiti aşamasına gelinmedi. Ama Meral Akşener’den ittifaka kapı aralayan ilk sinyal geldi. Akşener’in, İYİ Parti’nin başkanlık divanı toplantısında, “İttifak için henüz beni arayan olmadı. Biz çalışmalarımızı seçimlerden en güçlü çıkacak şekilde yapalım” dediği ifade ediliyor.

15 MİLLETVEKİLİ İSTEMEK

Akşener’in ayrıca “CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır” sözünün yanlış anlaşıldığını söylediği ifade ediliyor. Akşener’in, “Bu sözlerim yanlış anlaşıldı. Ben bu sözü CHP’yi üzmek için söylemedim. Daha çok mücadele etmemiz gerektiğini söylemek için ifade ettim” dediği söyleniyor.

Tüm bunları alt alta koyunca, bir de siyasetin görünmez kurallarının devreye gireceğini hesap edince İYİ Parti ve HDP bu kez kesinlikle ittifak yapmayacaklar diyemiyorum. Yerel seçimler yaklaşınca ittifak kartı yeniden açılacak.”