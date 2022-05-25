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Aktüel Duy da inanma! Uyuşturucu satıcısının 'limon tuzu' sattığını iddia etti, polise başvurdu
Aktüel

Duy da inanma! Uyuşturucu satıcısının 'limon tuzu' sattığını iddia etti, polise başvurdu

Bursa'da bir kişi, kendisine uyuşturucu temin eden şüpheli tarafından dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 19:57:00 -
Duy da inanma! Uyuşturucu satıcısının 'limon tuzu' sattığını iddia etti, polise başvurdu

Bursa-Gemlik'te bir kişi, kendisine uyuşturucu temin eden şüpheli tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, polis merkezine başvuran H.Ç, yaklaşık 1,5 yıl uyuşturucu kullandığını belirtti.

H.Ç, 3 aydır uyuşturucu kullanmadığını ifade ederek, internetten mesajlaştığı Ç.K.Y. ile metamfetamin satın almak üzere anlaştığını ileri sürdü.

Bu kişiyle buluşup 200 liraya madde aldığını ancak tadına baktığında bunun "limon tuzu" olduğunu ileri süren H.Ç, kendisini dolandırdığı iddiasıyla Ç.K.Y'den şikayetçi oldu.

H.Ç'ye "uyuşturucu kullanmak"tan işlem yapıldığı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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