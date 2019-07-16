Duvardan lekeler en hızlı şekilde nasıl çıkar?

Her kadın pırıl pırıl bir evde yaşamak ister. Evler her gün temizlense de duvarlar zaman içinde matlaşır hatta leke içinde kalabilir. Şayet küçük çocuklarınız varsa duvardaki lekelerin oluşma nedeni çok farklı olabilir. Küçük hanım ve beyler duvarlarda sanatsal çalışmalar yaparak yeteneklerini geliştirebilirler. Elbette. miniklerin etkisinin dışında da zamanla boyaların üzerinde belirgin lekeler oluşabilir. Ne yazık ki boya yaptırmak zahmetli bir iş ve bu nedenle sık sık boyaların yenilenmesi mümkün değil. Bu nedenle boyaların daha uzun zaman tertemiz görünmesi için doğru yöntemlerle duvarları silebilirsiniz.

Ev yapımı duvar silme sıvısı

Malzemeler:

1 su bardağı amonyak

Yarım su bardağı beyaz sirke

Yarım su bardağı karbonat

1 litre su

Duvarlardaki kir ve yağ lekelerini hazırladığınız bu suyun yardımıyla zahmetsizce temizleyebilirsiniz. İhtiyacınız olan sünger ve mikrofiber bez. Hazırladığınız sıvıyı sünger yardımıyla lekeli bölgeye sürün. Ovalama işleminin ardından duvarı mikrofiber bir bez ile durulayın.

Pastel boya lekesi nasıl çıkar?

Şayet evinizin küçük sanatçısı pastel boya ile duvarı çizdiyse ihtiyacınız olan malzeme banyonuzda gizli. Bir parça diş macunu ile lekeli bölgeyi pırıl pırıl bir hale getirebilirsiniz.

Tükenmez kalem lekesi duvardan nasıl çıkar?

Tükenmez kalem lekesi kabus olarak görünse de inanın bu sorundan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Lekeli bölgeye öncelikle saç spreyi sıkın ardından nemli bir bez ile duvarı silin.

Şimdiden kolay gelsin.