  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Duvara çarpan otomobilin ön kısmı parçalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkarak duvara çarpan otomobilin ön kısmı hurdaya döndü.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 23:45:35 -
Duvara çarpan otomobilin ön kısmı parçalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkarak duvara çarpan otomobilin ön kısmı hurdaya döndü.


Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Gülüç beldesinde meydana geldi. Melik Ş. (21) idaresindeki 41 DE 464 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmesi üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Kaza yapan araç çekici ile olay yerinden kaldırılırken, savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı