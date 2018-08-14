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Duvar temizliği için bu yöntemleri deneyin

Duvarları temizlemek için hangi ürünleri kullanmak gerekir? İşte Duvarlarda bulunan boyanın aşınmadan temizlenmesine yardımcı olacak pratik yöntemler...

14 Ağustos 2018 Salı 18:17
Duvar temizliği için bu yöntemleri deneyin

Evleri güzel gösteren en önemli alanlar duvarlardır. Ancak duvarlar, sigara dumanı ve toz nedeniyle kirlenirler, hatta bu kirler duvarın üzerinde bulunan badananın renginin değişmesine bile yol açabilir.Ancak duvarları bu kirlerden arındırırken dikkatli olmak gerekir. Çünkü, bazı temizleyiciler duvarlarda bulunan boyanın aşınmasına sebebiyet verebilir. İşte duvarlarda bulunan boyanın aşınmadan temizlenmesine yardımcı olacak pratik yöntemler...

BORAKSLI TEMİZLEME SUYU

MALZEMELER:

4 litre sıcak

2 yemek kaşığı boraks

YAPILIŞI:

Boraksı sıcak suyun içine koyun ve bir süre karıştırın. Daha sonra bir bulaşık süngerini suyun içine batırarak duvarları silin. Duvarlarınızın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.

NİŞASTALI TEMİZLEME SUYU

MALZEMELER:

2 yemek kaşığı mısır nişastası

Yarım bardak sirke

4 litre su

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir leğenin içinde karıştırın. Ardından yumuşak bir bezle duvarlarınızı silin. Duvarlarınızın tertemiz olacaktır.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 18:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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