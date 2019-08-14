Dutlu yaylasında çifte Bayram yaşadılar
Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Dutlu köyü yaylası cüşkürüt mevkisindesarı cam ormanları arasında yapıla piknik gününde yöresel oyunlar oynandı halaylar çekildi.14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:43
Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Dutlu köyü yaylası cüşkürüt mevkisindesarı cam ormanları arasında yapıla piknik gününde yöresel oyunlar oynandı halaylar çekildi.
Oltu Dutlu köyünde geleneksel hale getirdikleri her kurban bayramının üçüncü günücüşkürüt mevkiinde bir araya gelerek hem köylüler arasında bayramlaşma yapılıyor hem hasret gideriyorlar.
Sabah erken saatlerde yaylaya çıkan Dutlu Köylüleri cağ dönerler semaverleri yaktılar Davul zurna ile halaylar çektiler köyün gençleri ise yöresel oyunları oynadılar.
YORUM YAZ