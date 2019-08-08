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Duterte, Çin ziyaretinde Güney Çin Denizi ihtilafını görüşecek

08 Ağustos 2019 Perşembe 23:47
Duterte, Çin ziyaretinde Güney Çin Denizi ihtilafını görüşecek

MANİLA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, Çin'e yapacağı ziyarette, iki ülke arasında egemenlik ihtilaflarının yaşandığı "Güney Çin Denizi" konusunu görüşeceğini bildirdi.

Başkanlık Sarayı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Duterte, bu ay yapacağı ziyareti kapsamında bir araya geleceği Çin hükümet yetkilileriyle Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasında devam eden ihtilafları masaya yatıracaklarını söyledi.

Güney Çin Denizi'nde en çok doğal kaynakların çıkarılmasıyla ilgilendiğini vurgulayan Duterte, Çin'in, ihtilaflı sulardaki doğal kaynakların yüzde 60'ının Çin'e, yüzde 40'ının ise Filipinler'e bırakılması teklifine karşı olduğunu ve bu oranın Filipinler lehine düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Duterte, Çin ziyareti kapsamında Fujian eyaletindeki bir üniversitede, öğretmen olan annesinin onuruna inşa edilen bir binanın açılışını yapacağını da sözlerine ekledi.

Ziyaretin tarihine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, Filipinlerli lider göreve geldiği 30 Haziran 2016'dan bu yana dört kez Çin'i ziyaret etti.

- "Güney Çin Denizi" sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşanıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 23:47
  1. Çin
  2. Filipinler
  3. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
  4. Güney Çin Denizi

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