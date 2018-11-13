Dut yaprağının faydaları saymakla bitmiyor

* Kan basıncı seviyesini kontrol eder, tansiyonu düzenleyici etkisi vardır.

* Aynı şekilde kan şekeri seviyesini kontrol eder. Dut yaprağı şeker hastalığı tedavisinde oldukça önemlidir.

* Kötü kolestrolü düşürmeye yardımcı olur.

* Karaciğer için harika bir bitkidir. Karaciğer hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.

* Çok güçlü antioksidanlar içerir.

* Göz hastalıklarına karşı koruyucudur.

* Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Kalbin ritmini dengeler, bağırsakları temizler ve karaciğeri temizlemeye yardımcı olur.

* Göz sağlığı için önemlidir, A vitamini deposudur.

* B1, B2 ve B6 vitaminleri bakımından oldukça zengindir.

* İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendirir, hastalıkları önler.

* Aminoasitler ile harika bir protein kaynağıdır.

* Kalsiyum, Potasyum, Magnezyum, Demir ve Çinko bakımından çok zengin bir bitkidir.

* Kemikleri güçlendirir, cildi güzelleştirir.

* Sindirim sistemini düzenler, kabızlık problemine çok iyi gelir.