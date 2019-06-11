Düşük sonrası sağlıklı gebelik için neler yapılmalı?

Birçok kadın annelik duygusunu yaşamak ister. Bu son derece yoğun bir arzudur. Ancak bazı durumlarda anne adayları ne kadar çok arzu etseler de bebeklerini kucaklarına alamadan onları kaybedebilir. Düşük hem anne hem de baba için son derece zorlu bir süreçtir. Çiftler genellikle düşükten sonra ikinci bir gebelik için büyük korku duyarlar. Bu psikoloji çiftlerin gelecek planlarını çoğu kez olumsuz etkiler. Peki, düşük sonrası sağlıklı bir gebelik için neler yapılmalıdır?

Zaman tanıyın

Düşük yaşanır yaşanmaz, yeni bir gebeliğe adım atmak anne adayı için sağlıklı değildir. Anne adayı düşük yaptığı için ruhsal anlamda dibe vurmuştur. Kayıp acısı yaşayan anne hızlıca yeniden gebe kalırsa; hamileliğin getirdiği sorunlarla baş etmesi çok daha güç olacaktır. Bu nedenle psikolojik olarak anne rahatladığı zaman yeniden gebe kalmalı.

Kontroller önemli

Sağlıklı bir gebelik için anne adayı mutlaka bir uzmandan destek almalı. Yaşanan düşüğün anneye kalıcı bir hasar bırakıp bırakmadığı incelenmeli.

Vitamin takviyesi

Düşük yapan kadın yeniden hamile kalmak istiyorsa; mutlaka bir uzman gözetiminde vitamin desteği almalıdır.

Kendinizi yormayın

Düşük sonrası dönem kadınlar için hem fiziksel hem de psikolojik olarak sıkıntılıdır. Şayet yeniden hamile kalmak istiyorsanız; fiziksel olarak kendinizi yormamaya özen göstermelisiniz.

Beslenmenize dikkat edin

Sağlıklı bir gebelik için doğru ve düzenli beslenme çok önemlidir. Her gün en az 2.5 litre su içmenin yanı sıra paket ürünlerden tamamen uzak durulmalıdır.