Düşük önlenebilir mi?

Aslında bu oran muhtemelen daha da yüksektir. Çünkü bazı gebelikler o kadar erken sonlanır ki, çoğu kadın gebe olduğunun bile farkında değildir.



Düşüklerin çoğu, gebeliğin 12. haftasından önce gelişir.

Belirtileri

Kanama veya lekelenme, karın veya belin alt kısmında ağrı, kramp olması, sıvı veya parça gelmesi..

Ancak gebeliğin erken dönemlerinde kanama veya lekelenme olmasının oldukça sık rastlanan bir durum olduğunu da unutmamak lazımdır. Gebeliğinin ilk üç ayında bu tarzda kanama veya lekelenme olan kadınların çoğu, başka bir problem yaşanmadan bebeklerine kavuşurlar. Hatta bazen aşırı kanaması olan gebeler bile, düşük yapmayabilirler.

Neden düşük olur?

Çoğu düşüğün nedeni, fetusun yani bebeğin normal gelişememesidir. Bebeğin genetik yapısındaki bozukluk sebebiyle olabilir.

Ancak bu bozukluğun, anne veya babadan geçmesi gerekmez. Daha az sebep olarak, annenin hastalıklarına (kontrol altına alınmamış şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, enfeksiyonlar, pıhtılaşmada bozukluk olması veya rahim ve rahim ağzıyla ilgili sorunların olması gibi) bağlı olarak düşük gelişir.

Her zaman yapılan aktiviteler yani egzersiz, ilişki, çalışma hayatı ve ağır kaldırma düşüğe sebep olmaz.

Bulantı ve kusma da çok şiddetli bile olsa düşüğe neden olmazlar.



Düşme veya diğer yaralanmalarda da düşük gelişmesi pek olağan değildir.

Ancak hayati tehlike oluşturan durumlarda düşük gelişebilir.



35 yaş üzerindeki kadınların düşük riski, gençlere göre daha fazladır.

İlk düşüğün ardından ikinci düşük yapma riski, diğer düşük yapmamış kadınlarla aynıdır. Ancak iki veya daha fazla düşük yapan kadınların tekrar düşük yapma riski ise daha fazladır.

Şeker ve troid hastalıkları gibi uzun süreli hastalıklarda düşük riski fazladır.

Rahimdeki anormallikler veya rahim ağzının zayıf ya da kısa olması gibi durumlarda düşük riski yüksektir.

Gebeyken sigara ve alkol kullanan kadınların düşük yapma riski daha yüksektir.

Ayrıca bağımlılık yapan ilaçları kullanmak da riski artırmaktadır.

Kafeinli sıvı alımının, günlük 200 mg'dan az olmasına dikkat etmek gerekir. Yani kolayı kahveyi mümkünse uzağınızda bulundurmalısınız.

Düşük yapmayı önlemek mümkün mü?

Çoğu durumda düşüğü önlemek mümkün değildir. Sadece kendinize ve bebeğinize iyi bakmaya odaklanın. Riski artıran sigara, alkol gibi faktörlerden uzak durun ve doktorunuza kontrole gitmeyi ihmal etmeyin. Kronik bir hastalığınız da varsa daha dikkatli olmanız gerektiğini unutmayın.