Düşük internet hızına fesih hakkı tanındı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik haberleşme abonelikleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı.

Yenilikler içeriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter paylaşımında düzenlemenin haberleşme hizmetlerinde vatandaşların haklarını daha güçlü koruyacak birçok yeniliği içerdiğini bildirdi. Sayan, vatandaşların elektronik haberleşme aboneliklerini e-imza, kimlik kartı veya internet bankacılığı bilgileriyle e-Devlet Kapısı üzerinden başlatılabileceklerini kaydederek, “Ayrıca gerçek zamanlı dijital görüşmeyle kimlik doğrulaması yapılarak abone olabilecekler. ‘Bu kampanyaya üye olursanız, … kampanyasını da onaylamış sayılırsınız’ devri bitti. Düzenlemeyle abone izni gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek. Talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek. Artık verilen tüm onaylar çevrim içi görüntülenebilecek” ifadelerini kullandı. Sayan, müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM gibi yöntemler aracılığıyla verilen onayların işletmecilerin çevrim içi işlem merkezinden 7 gün 24 saat kontrol edilebileceğine dikkati çekti. Çağrı merkezi tarafından yapılan aramalarda müşterinin doğrudan ilgili abone olduğu teyit edilmeden işlem gerçekleştirilemeyeceğine işaret etti.

Rahatlatan haber

Sayan’dan birden çok hattı olan abonelere iyi haber geldi. Bu abonelerin diğer hatlarının işlem yetkilerini sınırlandırabileceklerini aktaran Sayan, şu açıklamalarda bulundu: “Özellikle ebeveynlerin, yüksek fatura mağduriyetleri engellenecek. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (çipli nüfus cüzdanı) veya çipli pasaportla yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak. Böylece başkalarının kimlik kartları kullanılarak yapılan usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Abonelik sözleşmesi yapıldığında tüketiciye kolay ve anlaşılabilir taahhütname ya da sözleşme örneği verilecek. Yeni düzenlemeyle taahhütname süresi en fazla 24 ayla sınırlı olacak. Taahhüdün bittiğine ilişkin tüketicilere bilgilendirme yapılacak. Aboneler, hangi işlemlerinin taahhüde aykırılık oluşturacağı konusunda şeffaf şekilde bilgilendirilecek. Aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde vatandaşımız ceza ödemeden sözleşmeyi feshedebilecek.” Dijital Türkiye yolunda bir hizmetin daha hayata geçtiğini belirten Sayan, vatandaşların artık e-Devlet Kapısı üzerinden işletmecilerin tekliflerine ilişkin karşılaştırma yapabileceklerini dile getirdi.

Kafalar karışmayacak

Sayan, “Paket, kampanya ve tarifeler aynı isimle tanıtılamayacak. Her paketin tek ismi olacak” bilgilerini verdi. Mevcut, kaldırılan ya da abone alımına kapalı geçmiş tarifelerin tamamının işletmecilerin web sitelerinde yer alacağının altını çizdi. Hizmetleri kısıtlanan abonelere işletmeciler tarafından yeni ücret yansıtılmasının durdurulacağını vurguladı.

SMS ile bilgi gönderimi

Fatura gönderimi tercihinde bulunmayan abonelere kısa mesajla bilgi ve link gönderileceğini duyuran Sayan, “Böylece 1 yıllık fatura ve kullanım detaylarına ulaşılabilecek. Yapılan düzenlemelerin geçmiş ve yeni haline ait detaylı bilgiler www.btk.gov.tr adresinden elde edilebilir” diye ekledi.