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Aktüel

Düştü düşecek

Eskişehir’in kalabalık noktalarından biri olan İki Eylül caddesi üzerinde eğik duran ve yere düşmek üzere olan sokak lambası tehlike oluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:52:13 -
Düştü düşecek

Eskişehir’in kalabalık noktalarından biri olan İki Eylül caddesi üzerinde eğik duran ve yere düşmek üzere olan sokak lambası tehlike oluşturuyor.


Yaz mevsiminin gelmesi ve yeni normalleşme adımlarıyla birlikte sokaklardaki insan sayısı artmaya başladı. Eskişehir’in en kalabalık noktalarından biri olan ve son zamanlarda insan yoğunluğunun yaşandığı İki Eylül caddesinde devrilmek üzere olan sokak lambası ciddi tehlike oluşturuyor. Her gün yüzlerce kişinin yanından geçtiği lamba eğik bir şekilde adeta devrilmeyi bekliyor. Sokak lambasının çevresinde dükkanlar ve tramvay durakları bulunurken birçok vatandaş mecburi güzergah olarak bu noktayı kullanıyor.


Bazı vatandaşların ise devrilmek üzere olan sokak lambasının altına bisikletini bağlaması dikkat çekti. Lambanın birkaç gündür eğik bir şekilde durduğunu ve tehlike arz ettiğini belirten vatandaşlar, yetkililerin konuya bir çözüm getirmesini talep ediyor.

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