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Teknoloji Düşmanı korkutan dünyanın ilk SİHA savaş gemisi TCG Anadolu, Türkiye'ye destek verdi! Oraya demirledi
Teknoloji

Düşmanı korkutan dünyanın ilk SİHA savaş gemisi TCG Anadolu, Türkiye'ye destek verdi! Oraya demirledi

Yeniakit Publisher
2023-09-22 20:20:00 - 2023-09-22 20:22:56
Düşmanı korkutan dünyanın ilk SİHA savaş gemisi TCG Anadolu, Türkiye'ye destek verdi! Oraya demirledi

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Taşucu Limanı'na demir tan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) savaş gemisi TCG Anadolu, Akdeniz'deki seyri kapsamında Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na demirledi.

Doğu Akdeniz'de seyreden Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu Mersin'in Silifke ilçesine geldi. Burada Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Taşucu Limanı'na demir attı.
Nato Limanı diye anılan limana demirleyen TCG Anadolu, çevredeki vatandaşların büyük ilgisini çekti. Dünyanın SİHA gemisi TCG Anadolu'nun, Taşucu Limanı'na test için geldiği ve kısa süre sonra kentten ayrılacağı bildirildi.

Bu arada, TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor.

Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.

Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, bin 223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor. (DHA)

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