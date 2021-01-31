Düşman içerde! Abluka altına alınan Bosna'da cumhurbaşkanından skandal çıkış! Hırvatlar için kendi bakanını...

Geçtiğimiz günlerde Hırvatistan tarafından inşaatı sürdürülen ve Bosna'yı karaya hapsederek egemenlik haklarını sınırlayacak olan Peljesac Köprüsü ile ilgili Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic Hırvatistan'a nota vermişti.

Bosna-Hersek'in bu dönemki Sırp Cumhurbaşkanı Milorad Dodik ise yaptığı açıklamayla Turkovic'i kınadığını belirtti.

Bu dönem Bosna Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan ancak tüm resmî görüşmelerinde Sırbistan Bayrağı rozetini yakasından indirmeyen Dodik, BH Dışişleri Bakanı Turkovic'in köprü meselesinde keyfî davrandığını, kendisinden habersiz böyle bir nota verdiğini ve meseleyi şahsileştirdiğini söyleyerek mesnetsiz bir açıklamaya imza atmış oldu.

Bosna-Hersek kamuoyu ve STK'larının topluca karşı çıktığı Peljesac köprüsü inşaatı, denize sadece 21 km çıkışı olan Bosna'nın deniz egemenlik haklarını tümüyle tehdit ediyor.