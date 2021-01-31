  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Düşman içerde! Abluka altına alınan Bosna'da cumhurbaşkanından skandal çıkış! Hırvatlar için kendi bakanını...
Dünya

Düşman içerde! Abluka altına alınan Bosna'da cumhurbaşkanından skandal çıkış! Hırvatlar için kendi bakanını...

Bosna'nın Sırp Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Peljesac Köprüsü için Hırvatistan'a nota veren Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'i kınadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 21:19:00 -
Düşman içerde! Abluka altına alınan Bosna'da cumhurbaşkanından skandal çıkış! Hırvatlar için kendi bakanını...

Geçtiğimiz günlerde Hırvatistan tarafından inşaatı sürdürülen ve Bosna'yı karaya hapsederek egemenlik haklarını sınırlayacak olan Peljesac Köprüsü ile ilgili Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic Hırvatistan'a nota vermişti.

Bosna-Hersek'in bu dönemki Sırp Cumhurbaşkanı Milorad Dodik ise yaptığı açıklamayla Turkovic'i kınadığını belirtti.

Bu dönem Bosna Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan ancak tüm resmî görüşmelerinde Sırbistan Bayrağı rozetini yakasından indirmeyen Dodik, BH Dışişleri Bakanı Turkovic'in köprü meselesinde keyfî davrandığını, kendisinden habersiz böyle bir nota verdiğini ve meseleyi şahsileştirdiğini söyleyerek mesnetsiz bir açıklamaya imza atmış oldu.

Bosna-Hersek kamuoyu ve STK'larının topluca karşı çıktığı Peljesac köprüsü inşaatı, denize sadece 21 km çıkışı olan Bosna'nın deniz egemenlik haklarını tümüyle tehdit ediyor.

Bosna Hersek, kuşatma altına alınıyor! Cihat Yaycı'dan Türkiye'ye acil harekete geçme çağrısı
Bosna Hersek, kuşatma altına alınıyor! Cihat Yaycı'dan Türkiye'ye acil harekete geçme çağrısı

Dünya

Bosna Hersek, kuşatma altına alınıyor! Cihat Yaycı'dan Türkiye'ye acil harekete geçme çağrısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Çok şükür muhafazakar değiliz” diyen DEVA Partililer, Kabe’ye saldıranlara sahip çıktı!
Siyaset

“Çok şükür muhafazakar değiliz” diyen DEVA Partililer, Kabe’ye saldıranlara sahip çıktı!

Dindarlara karşı söylemleriyle tepki çeken DEVA Partisi, şimdi de Boğaziçi Üniversitesi’nde sapkınların Kabe’ye yönelik provokatif saldırısı..
İnce'den istifa eden 3 vekille ilk açıklama! Olay olacak 'operasyon' göndermesi
Gündem

İnce'den istifa eden 3 vekille ilk açıklama! Olay olacak 'operasyon' göndermesi

Mektup krizinin ardından CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin Muharrem İnce'nin kuracağı partide siyaset yapacağı iddia edilmişti. İnce ise..
Terör örgütü PKK son nefesini veriyor! Terörist Karayılan'dan
Gündem

Terör örgütü PKK son nefesini veriyor! Terörist Karayılan'dan "öldürün" talimatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemlerde yaptığı etkili operasyonların ardından ciddi bir kayıp veren terör örgütü PKK'da çözülme devam ed..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay