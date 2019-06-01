Duşlardaki zorlu lekelerden dakikalar içinde kurtulmanın bir yolu var

Evlerimizde temizliği konusunda en hassas davrandığımız yerlerin başında hiç kuşkusuz banyolar geliyor. Özellikle evde çocuklar var ise...

Nemin etkisi önemli

Duş teknesi ve duş kabinlerinin içleri genellikle küflerle kaplanır. Siz ne kadar temiz tutarsanız tutun bu lekeler nemin de etkisiyle oluşur. Ayrıca duş başlarında ise su ya da kireç lekeleri meydana gelir. İşte bütün bu lekelerden yalnızca iki malzeme ile kurtulabilirsiniz.

Duş temizleyici için gerekli malzemeler:

Beyaz sirke

Sıvı el sabunu

Kullanacağınız iki malzemeyi de eşit oranda tercih etmelisiniz. Oran kullanacağınız banyonun boyutuna göre değişebilir. Kimi zaman birer bardak kimi zaman ikişer bardak ölçü işinize yarayacaktır.

Öncelikle beyaz sirkeyi mikrodalga fırında iyice ısıtın.

Isıttığınız sirkeyi sprey şişesine boşaltın.

Ardından karışıma sıvı sabunu ekleyip bir güzel çalkalayın.

Ev yapımı duş temizleyici nasıl kullanılır?

Hazırladığınız karışımı temizleyeceğiniz yüzeye sprey yardımıyla sıkın. Karışım en az yarım saat kirli yüzeyde beklesin. Ardından bir fırça ya da bez yöntemiyle banyonuzu temizleyin. Sirke ve sabun karışımının bu kadar etkili bir yöntem olduğunu gözerinizle gördüğünüzde çok şaşıracaksınız.