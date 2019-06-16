Düşen yıldırım, çobanın sonu oldu Erzincan'da hayvanlarını otlatan 25 yaşındaki çoban, düşen yıldırım nedeniyle hayatını kaybetti.

Erzincan'da hayvanlarını otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Tercan ilçesine bağlı Kızılca köyü kırsalında koyun otlatan Afganistan uyruklu Ali Nuri'ye (25) yıldırım isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybetti Çobanın yerde hareketsiz yattığını gören köy muhtarı, olayı jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nuri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Nuri'nin cesedinin, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Tercan Devlet Hastanesine morguna kaldırılacağı öğrenildi.

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