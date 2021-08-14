  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Selden yıkılan köprü böyle görüntülendi
Kars'ta sel felaketi!
FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
Manavgat'ta çıkan yangın korkuttu
Siyaset Düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili Fuat Oktay'dan flaş açıklama!
Siyaset

Düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili Fuat Oktay'dan flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan ve kaza kırıma uğrayan Rus yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 19:32:00 - 2021-08-14 19:33:20
Düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili Fuat Oktay'dan flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u telefonla arayarak, yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan ve kaza kırıma uğrayan Rus yangın söndürme uçağı hakkında bilgi aldı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın duyulduğu ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk andan itibaren gelişmeleri ümit besleyerek yakından takip ettiğim Kahramanmaraş'taki uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın maalesef hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Aziz milletimize başsağlığı diliyor, dost Rus halkına taziye dileklerimi iletiyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay