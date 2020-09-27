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Dünya Düşen Ukrayna uçağında ölü sayısı 26’ya çıktı
Dünya

Düşen Ukrayna uçağında ölü sayısı 26’ya çıktı

Ukrayna’nın Harkov bölgesinde önceki gece düşen askeri uçak nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:11:00 -
Düşen Ukrayna uçağında ölü sayısı 26’ya çıktı

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kazada yaralanan iki kişiden birinin hastanede hayatını kaybettiği, diğerinin ise tedavisinin devam ettiği ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, olay yerine giderken kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine yardım edileceğini söyledi. Zelenskiy, medyada konuya ilişkin pek çok iddia olduğunu söyleyerek, “Bu büyük bir trajedi, çocuklarımız öldü. İnceleme komisyonunun resmi sonucunu bekleyelim” dedi. Kaza sebebiyle ülkede dün yas ilan edildi.

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