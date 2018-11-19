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Düşen uçağın yeri tespit edildi!

Uçağın Denizli'nin Merkezefendi ilçesi güneyinde Babadağ'ın devamı seklinde uzanan Başkarcı Dağı'nda düştüğü saptandı. Ekipler enkaza ulaşmaya çalışıyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 19:54
Düşen uçağın yeri tespit edildi!

DENİZLİ’de düşen eğitim uçağının enkazının yeri tespit edildi. Enkaza ulaşma çalışmaları sürüyor.

Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait olan ve içinde pilot Hamdi Yılmaz ve teknisyen Merve Altun’un bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağı, sabah saatlerinde havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu.

Denizli'de eğitim uçağı düştü arama kurtarma çalışması başladı

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bir helikopter de uçağı arama çalışması

için bölgeye gönderildi.

7 saattir süren arama çalışmalarının ardından uçağın, kent merkezine yakın olan Merkezefendi ilçesi Başkarcı Dağı’na düştüğü tespit edildi.

Enkaza ulaşma çalışmaları sürüyor.

"UÇAĞIN KOORDİNATLARI TESPİT EDİLDİ"

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, eğitim uçağının Babadağ ilçesi sınırları içinde dağlık alana düştüğünün tespit edildiği belirtilerek, "Saat 11.00 civarında Aydın'dan kalkış yapan sivil eğitim uçağının Babadağ ilçesi sınırları içerisinde dağlık alana düştüğü tespit edilmiştir. Düşen uçağın koordinatları tespit edilmiş ancak enkaza henüz ulaşılamamıştır. Uçakta iki kişi bulunduğu bilgisi edinilmiştir. Olay bölgesine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri arama kurtarma çalışmaları için yönlendirilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 19:54
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