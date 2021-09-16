Dusan Ivkovic kimdir? Dusan Ivkovic nereli kaç yaşında?

Dusan Ivkovic 29 Ekim 1943 tarihinde Belgdar’ta doğdu. 2008 yılında adını 50 Euroleague Büyük Katkıda Bulunanlar listesine yazdırmıştır.

Dusan Ivkovic oyunculuk kariyeri

Dusan Ivkovic profesyonel olarak 1958-1968 yılları arası Yugoslav Ligi takımı Radnički kulübünde forma giymiştir.

Dusan Ivkovic koçluk kariyeri

Dusan Ivkovic Radnički, Partizan, Aris, Šibenik, Vojvodina, Panionios, Olympiacos, CSKA Moskova ve Dinamo Moskova gibi takımları çalıştırdı. 1997 yılında Euroleague yılın koçu seçildi. 1997 ve 2012 yıllarında Olympiacos ile EuroLeague şampiyonluğu yaşadı. 2014 yılında Anadolu Efes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Dusan Ivkovic kimdir?

Dusan Ivkovic'in ağabeyi Slobodan "Piva" Ivkovic de kendisi gibi basketbol koçuydu. Ivkovic aynı zamanda ünlü fizikçi Nikola Tesla'nın da akrabasıdır.

Dusan Ivkovic başarıları ve madalyaları

Millî başarılar

1988 Yaz Olimpiyatları 2 Gümüş (Yugoslavya)

1996 Yaz Olimpiyatları 2 Gümüş (Yugoslavya)

EuroBasket 1989 1 Altın (Yugoslavya)

1990 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası 1 Altın (Yugoslavya)

EuroBasket 1991 1 Altın (Yugoslavya)

EuroBasket 1995 1 Altın (Yugoslavya)

EuroBasket 2009 2 Gümüş (Sırbistan)

Kulüp Başarıları

EuroLeague 2 kez (1997 ve 2012'de Olympiakos ile)

Koraç Kupası 1 kez (1979'da Partizan ile)

Saporta Kupası 2 kez (1993'te PAOK, 2000'de AEK Atina ile)

ULEB Kupası 1 kez (2006'da Dinamo Moskova ile)

Yugoslavya Ligi 1 kez (1978-1979 Partizan ile)

Yugoslavya Kupası 1 kez (1979'da Partizan ile)

Yunanistan Ligi 3 kez (1991-1992 PAOK, 1996-1997 ve 2011-2012 Olympiakos)

Yunanistan Kupası 4 kez (2000 ve 20001'de AEK Atina ve 1997 ve 2011'de Olympiakos ile)

Rusya Ligi 3 kez (2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 CSKA Moskova ile)

Rusya Kupası 1 kez (2005 CSKA Moskova ile)

Türkiye Kupası 1 kez (2015 Anadolu Efes ile)