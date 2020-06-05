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Aktüel

DÜSAM’dan Fragmanter Film Okumaları

SAMSUN (İHA) – Samsun Üniversitesi (SAMÜ) öğretim üyeleri tarafından her hafta bir film çevrimiçi ortamda yapılacak toplantılarda analiz edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 12:08:45 -
DÜSAM’dan Fragmanter Film Okumaları

SAMSUN (İHA) – Samsun Üniversitesi (SAMÜ) öğretim üyeleri tarafından her hafta bir film çevrimiçi ortamda yapılacak toplantılarda analiz edilecek.


SAMÜ Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Fragmanter Film Okumaları” etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlikte sinemanın büyülü dünyası çok daha yakından incelenecek. Filmdeki görsellik ve senaryonun yanı sıra bunların anlatım ve aktarım biçimleri ele alınacak. Anlatımı destekleyen unsurların içerdiği anlamlar ve oluşturduğu etkiler üzerinde konuşulacak.


İlk etkinlik 9 Haziran Salı günü Dr. Servet Gündoğdu moderatörlüğünde yönetmenliğini Terrence Malick’in yaptığı “A Hidden Life / Gizli Bir Yaşam” adlı film ile başlayacak. 7 hafta sürecek etkinlikte her hafta bir film ele alınacak. Filmi daha önceden izleyen katılımcılar yapacakları analizlerle filmlerin deşifresinde bulunacak.

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