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Dünya "Dürüst arabulucu" Macron, göreve hazır
Dünya

"Dürüst arabulucu" Macron, göreve hazır

ABD'nin İran'la ilişki kurmak için hazır olduğuna memnun olan Macron, kendisini "dürüst arabulucu" olarak önerdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 16:00:00 -
"Dürüst arabulucu" Macron, göreve hazır

Münübe Yılmaz

ABD'nin İran'la ilişki kurmak için hazır olduğuna memnun olan Macron, kendisini "dürüst arabulucu" olarak önerdi. Washington merkezli Atlantic Council Araştırma Merkezi’yle yaptığı bir görüşmede “İran'la bu yeni müzakere aşamasını acilen tamamlamamız gerekiyor” diyen Macron ABD ve İran arasında başlayacak bir diyalog için elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti. Dürüst ve kararlı bir arabulucu olacağını belirten Macron, Suudi Arabistan ve İsrail olmak üzere bazı bölge ülkelerinin de müzakerelere katılmasının desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile büyük devletler arasında imzalan nükleer anlaşmadan 2018 ‘de çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

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