Duruşmalar ertelendi mi son dakika haberi duruşmalar ne zaman yapılacak?
Duruşmalar ertelenecek mi? Son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan (HSK) davalara ilişkin açıklama yapıldı. Tam kapanma nedeniyle davaların yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. HSK’dan duruşmalara ilişkin açıklama geldi. Peki mahkemeler ertelendi mi? Duruşmalar ne zaman başlayacak? İşte detaylar.
HSK Genel Kurulu, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu. HSK Genel Kurulu kararıyla koronavirüs önlemleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde acil işler dışındaki keşif ve müzakereler ertelenecek.
Duruşmalar ne zaman yapılacak?
Duruşmalar tam kapanmanın biteceği 17 Mayıs'dan sonra yapılması bekleniyor.