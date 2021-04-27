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Gündem Duruşmalar ertelendi mi son dakika haberi duruşmalar ne zaman yapılacak?
Gündem

Duruşmalar ertelendi mi son dakika haberi duruşmalar ne zaman yapılacak?

Duruşmalar ertelenecek mi? Son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan (HSK) davalara ilişkin açıklama yapıldı. Tam kapanma nedeniyle davaların yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. HSK’dan duruşmalara ilişkin açıklama geldi. Peki mahkemeler ertelendi mi? Duruşmalar ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 14:09:00 - 2021-04-27 14:14:28
Duruşmalar ertelendi mi son dakika haberi duruşmalar ne zaman yapılacak?

HSK Genel Kurulu, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu. HSK Genel Kurulu kararıyla  koronavirüs önlemleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde acil işler dışındaki keşif ve müzakereler ertelenecek.

Duruşmalar ne zaman yapılacak?

Duruşmalar tam kapanmanın biteceği 17 Mayıs'dan sonra yapılması bekleniyor.

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