Durumu yine fırsat bildi! Her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz sözler

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Geçtiğimiz günlerde halkın oylarıyla başa gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Filistinli Müslümanları çoluk çocuk demeden vahşice katleden işgalci terör devleti İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı kefeye koyan ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP ile ittifak kuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Rize'de vatandaşlardan tepki yağdı.

Rize’nin İkizdere ilçesine gelerek esnafı ziyaret eden Akşener, vatandaşlardan gelen tepki karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu ile bir tutma küstahlığında bulunan Akşener'e vatandaşlardan "Buraya neden geldiniz", "Cumhurbaşkanımızı Netenyahu'ya benzeterek ne demek istediniz?", "Çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz", "Amacınız ne?", "PKK'yla iş birliği yapıyorsunuz", "Provakasyon için mi geldiniz?" şeklinde tepkiler geldi.

Bunun üzerine deliye dönen ve vatandaşlara yönelik hakaretvari sözler sarfeden Akşener, "Sus konuşma", "İşine bak", "Defol burdan" diyerek skandal ifadeler kullandı.

Vatandaşların tepkisine daha fazla dayanamayan Akşener, çareyi bölgeden sıvışmakta buldu.

Durumu fırsat bildi

Öte yandan bu durumu fırsat bilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yine erken seçim çağrısında bulundu.

Girdiği her seçimi kaybeden ancak buna rağmen istifa çağrılarına kulak tıkayıp koltuğuna sımsıkı yapışan Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden korktuğu imasında bulunarak gülünç sözler sarfetti.

Siyasi rant peşinde koşan Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda, "Meral Hanım’a Rize’de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak. Bu ülkenin dip köşe temizliğe ihtiyacı var. Seçimden korkma Erdoğan!" ifadelerini kullandı.