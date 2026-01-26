  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Aktüel Durumu ağır… Yer Mersin! Yine sokak köpeği saldırısı
Aktüel

Durumu ağır… Yer Mersin! Yine sokak köpeği saldırısı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Durumu ağır… Yer Mersin! Yine sokak köpeği saldırısı

Neredeyse her gün sokak köpeği saldırılarıyla ilgili haberler geliyor. Bugün ise kötü haber Mersin'den geldi. Arkadaşlarıyla oynayan iki yaşındaki çocuk, sokak köpeği saldırısına uğradı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde sokakta oynayan 2 yaşındaki Hasan Nuh Gül, köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.  Olay, geçen hafta Tarsus ilçesine bağlı Dedeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ağabeyi ile sokakta oynayan Hasan Nuh Gül, bir süre sonra gözden kayboldu. Ailesinin çevrede aradığı Gül, evlerine yakın bir sokakta çukurda yaralı halde bulundu. Sahipli olduğu öne sürülen bir köpeğin saldırısına uğradığı anlaşılan Hasan, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hasan Nuh Gül, yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

