Çantalarla, poşetlerle, zarflarla rüşvet almışlar! Rüşvet çarkı deşifre oluyor

Buğra Kardan İstanbul

Büyük yolsuzluk davasında İstanbul’u yağmalayan çetenin başı Ekrem İmamoğlu dahil 107’si tutuklu, 7’si firari, 407 sanık dün yine hakim karşısına çıktı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görülen 6. duruşmada düzeni sağlamak için bu kez sıkı önlemler alındı. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ne Sabiha Gökçen Jandarma Komutanlığı’ndan ek takviye ekipler getirildi. JASAT ekipleri de duruşma salonunda giriş ve çıkışlarda denetim uyguladı. Duruşmaya 10 CHP’li, 3 DEM’li ismin girişine onay çıktı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise mahkeme salonuna alınmadı. Aslan, bunun üzerine “Ben bu devletin görevlisi değil miyim? Siz İBB’ye sahip çıkmak zorunda değil misiniz? Ben müşteki değil miyim şu an? Ben İBB’yi temsil etmiyor muyum? Tamam almayın” diye tepki göstererek baro odasına girdi.

ZARFLAR İÇİNDE PARALAR GELDİ

Gergin geçen dünkü duruşma yeni itiraflara da sahne oldu. Tutuklu sanıklardan eski Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın Avukatı Sevgi Dağdeviren, rüşvet trafiğini ifşa etti. Dağdeviren, “Ortada sadece kargo poşetleri ve çantalar yoktu, zarfların alındığı iddia edilen paralar da vardı” dedi. “Paraları kargo poşetlerinde gördünüz mü” sorusunu Dağdeviren, “Biz değil ama Özel Kalem Müdürü Murat Or ‘Gördüm’ diyor” şeklinde cevapladı. Dağdeviren, Or’un ifadesinin dosyada geçen en somut ve kritik kanıtlardan biri olduğunu hatırlattı. 3 bin 900 sayfalık iddianame de Dağdeviren’i teyit etti. Murat Or, 29 Eylül 2025 tarihli ifadesinde Sukas’a elden verilen paralara işaret etmişti. Or, şüpheli iş insanı Tamer Gümüş’ün sık sık Sukas’la görüştüğünü ve ödemelerini nakit yahut daha erken alan şahıslardan olduğuna dikkat çekmişti. Bunun nedeninin buradan elde ettiği gelirlerin tekrar Sukas’a ilettiği paralardan ileri geldiğini beyan etmişti. Şüpheli iş insanı Kadir Gümüş ise 25 Haziran 2025 tarihli ifadesinde Sukas’ın kasası olarak anılan Hüsnü Yüksel Tunar’a ilk görüşmede 10 bin doları, ikincisinde 12 bin 500 doları kapalı zarf içinde teslim ettiğini aktarmıştı. Avukat Dağdeviren, ayrıca paranın zarf içinde verildiğini iddia eden bir tedarikçinin ifadesini dosyadan okudu. “12 ayrı eylemde ‘Rüşvet verdim’ diyen firmalar var. O 12 firmanın dışında kalanlar neden böyle bir iddiada bulunmadı? Ne oldu da bulunmadı” diye konuştu.

SUKAS’TAN KARARTMA GİRİŞİMLERİ

“Sesimiz çıktığı için pasivize edildik” diyen Dağdeviren, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın delilleri karartma girişimlerini ise şöyle aktardı: “Biz daha ifadeleri görmeden Sukas tedarikçilere müdahale etti. Kendisine yakın firma yöneticilerine nasıl ifade vereceklerini söyledi. Bu yargılamada açık müdahale var. Adaletin tecelli edeceğinden şüphem sonsuz. Polat’ı susturmaya çalışsanız da diğer insanların susmayacağını düşünüyorum. Müvekkilim bu yapının içinde olsaydı Satın Alma Müdürlüğü görevine devam ederdi, belki de daha iyi makamlarda olurdu. Mağdur durumdadır. Elinden geldiği kadar usulsüzlüklerle mücadele etmiştir; eşi ve çocuğu üzerinden kendisi korkutulmuştur, darp edilmiştir.” Ümit Polat ise, “Arkamdaki baskıdan dolayı savunmamı tam anlamıyla yapamadım, kendimi ifade edemedim” diye konuştu. Duruşmada Polat ve Sukas’ın yüzleşmesiyle ipler gerildi. İki isim, geçmişte bir darp olayı üzerinden tartıştı. Sukas, “Sana darp edildiğin ikinci gün ‘Şikâyetçi ol’ demedim mi” sorusunu yönelttiği Polat’tan “Yanıma gelip geçmiş olsun bile demediniz”cevabı geldi.

İMAMOĞLU’NDAN BİR ŞOV DAHA

Rüşvete aracılıktan yargılanan Ağaç A.Ş. Satın Alma Şefi Fatih Yağcı, komik bir savunma yaparak, şunları söyledi: “Eylem 122’de geçen rüşvete aracılık ettiğim söyleniyor. Öyle bir aracılıkta bulunmadım. WhatsApp yazışmalarındaki ‘Peşimizi bırakmıyorlar’ mesajım o dönem Ağaç A.Ş. hakkında çıkan haberlere yönelikti. Kamu kurumuna yönelik değildir. HTS kayıtları normaldir. Ofisimin önünde bekleme salonu var.” Saat 12.45’te duruşmaya bir saat ara verildi. Aranın ardından salona getirilen İmamoğlu bir şova daha soyundu. Sandalyesine yürürken gazetecilere “Size bu yapılan buranın en net işaretidir” diye seslendi. Duruşmada iş insanı Ali Üner de “Hiçbir tanık; ‘Rüşvet verdi’, ‘Para teslim etti’, ‘Rüşvet anlaşmasına şahit oldum’ şeklinde somut bir beyanda bulunmamıştır. Hepsi; ‘Hatırladığım kadarıyla’, ‘Para vermemesi mümkün değildir’, ‘Duydum’ gibi tamamen varsayıma dayalı beyanlarda bulunmuşlardır” iddialarına sarıldı. Diğer tutuklu sanıklar Evren Şirol ve Hüsnü Yüksel Tunar da suçlamaları reddetti. Şirolu, Ümit Polat’ı hedef aldı. Tunar ise Kadir Gümüş’ü yalanlarken Ertan Yıldız’ı hayatında hiç görmediğini ileri sürdü.