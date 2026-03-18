Vatandaşlar hemen kameraya sarıldı: Trafikte tebessüm ettiren görüntü
Beykoz Riva Yolu’nda başıboş dolaşan 6 at, trafikte tehlikeli anlara neden olurken bir yandan da görenleri tebessüm ettirdi; o anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Riva yolu üzerinde meydana geldi. Yolda koşarak ilerleyen sahipsiz atları fark eden sürücüler, hayvanlara çarpmamak için hızlarını düşürdü.
Trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, atların Riva girişinde durduğu görüldü.
Bir süre bölgede bekleyen atlar, daha sonra ters istikamete yönelerek gözden kayboldu.
Yaşananlar, o sırada yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
