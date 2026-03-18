İETT’nin şoförü yine sarhoş çıktı! CHP yönetince başka ne beklenir ki

İstanbul ulaşımındaki liyakatsizlik ve denetim zafiyeti, bu kez yolcuların canını hiçe sayan bir skandalla gün yüzüne çıktı. Esenler - Avcılar hattında sefer yapan özel halk otobüsünün şoförü F.G.’yi yolcular şikayet etti. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin yaptığı ölçümde, şoförün yasal sınırların çok üzerinde, tam 1.5 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sorumsuz şoföre 25 bin lira ceza kesilirken, halk otobüsü yediemin otoparkına çekildi. Vatandaşlar, "CHP yönetince başka ne beklenir ki!" diyerek denetimsizliğe isyan ederken, her gün binlerce İstanbullunun canının kimlere emanet edildiği sorusu bir kez daha gündeme oturdu.

Esenler-Avcılar seferini yaparken durak ve güzergahı karıştıran İETT Halk otobüsü şoförünü yolcular şikayet etti. Polis ekiplerinin denetiminde şoför 1.5 promil alkollü çıkınca gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı-Avcılar seferini yapan halk otobüsü şoförünün durakları karıştırması ve güzergah dışına çıkması yolcuların dikkatini çekti. Yolculuk sırasında direksiyonu kullanırken hataları da görülen şoförden şüphelenen yolcular aracın son durağa gelmesinin ardından İETT Hareket Amirliği’ne giderek durumu anlattı. Hareket amirliğindeki görevliler ve diğer şoförler halk otobüsünün alkollü olarak araç kullandığını anlayınca Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği’ne bilgi verdi. Sevk edilen ekip, halk otobüsü şoförü F.G.’nin 1.5 promil alkollü olduğunu belirledi. Gözaltına alınarak ekip aracı ile Avcılar Polis Merkezi’ne götürülen F.G.’ye 25 bin lira ceza yazıldı. Halk otobüsü yediemin otoparkına çekildi.

