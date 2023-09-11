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Dünya Durumları hiç iyi değil: Yunanistan, mali yardımlar için AB'nin kapısını çalacak!
Dünya

Durumları hiç iyi değil: Yunanistan, mali yardımlar için AB'nin kapısını çalacak!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 09:49:00 -
Durumları hiç iyi değil: Yunanistan, mali yardımlar için AB'nin kapısını çalacak!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, devletin sel mağdurlarına yardım edeceğini belirtti. Miçotakis, Salı sabahı afet ile mücadele için gerekli mali yardımlar için Avrupa Birliği'nin kapısını çalacak.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sel felaketinin yol açtığı zararın tazmin edilmesi için Avrupa Birliğine (AB) başvuracağını bildirdi.

Afet bölgesine ziyarette bulunan Miçotakis, Larisa'daki kriz merkezinde yaptığı açıklamada, bugün İklim Krizi ve Sivil Koruma, Sağlık, Tarım ve Aile Bakanlıkları yetkilileri ile yapılan toplantıda "kamu sağlığı" konusunun ön plana çıktığını aktardı.

''BÜYÜK AFET İLE BAŞA ÇIKABİLMEK İÇİN YARDIM GEREKLİ''

Miçotakis, sel mağdurlarına devletin mutlaka yardım eli uzatacağını söyleyerek, "Salı sabahı, liderlik edeceğim hükümet heyetiyle Strazburg'a giderek AB Komisyonu Başbakanı (Ursula von der Leyen) ile görüşüp Avrupa'nın, bu büyük afetle başa çıkabilmek adına ciddi bir mali destek alabilmemiz için ülkemize nasıl destek olabileceğini konuşacağım" dedi.

Sel mağdurlarına devletin mali destekte bulunacağını dile getiren Miçotakis, kamu sağlığının korunması için de bir dizi tedbir alınacağını kaydetti.

Bölgede sel nedeniyle telef olan hayvanların kamu sağlığına ciddi zarar oluşturabileceğine ilişkin endişeleri hatırlatan Miçotakis, telef olan hayvanların yakılacağını ya da sağlık koşulları göz önünde bulundurularak gömüleceğini aktardı.
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''AFER BÖLGESİNDE BÖCEK VE HAŞERE İLE MÜCADELE''

Miçotakis, afet bölgesinde Batı Nil Virüsü vakalarının da olduğunu, Sağlık Bakanlığının böcek ve haşere ile mücadele konusunda da çalışmalar yürüteceğini ifade etti.

Bölgeye şehir şebeke suyu vermede yaşanan zorlukların telafi edilmesi için yaklaşık bir hafta zamana ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Miçotakis, bölge halkını sadece şişelenmiş içme suları içmeleri yönünde uyardı.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına bağlı çalışan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, salı günü başlayan şiddetli yağışlarla ortaya çıkan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

SEL BÖLGESİNDEN MİÇOTAKİS PROTESTOSU

Yerel basının aktardığı bilgilere göre, sel mağdurları Larisa'da Miçotakis'e karşı protesto eylemi düzenledi.

Polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Polis ve eylemciler arasında çıkan arbedede 9 polis yaralandı, 20'nin üzerinde eylemci gözaltına alındı.

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Yorumlar

f35 leri yesin avrupa-abd nin gayrimesru cocugu UYDURUK Kolpaci cakma YUNAN denilen KUKla devlet

bunlarin ESKI YUNAN ILE ILGISI YOK, abd-avrupa uyduruk pkk devleti gibi uyduruk suni tarih olusturulan sozde yunan....
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