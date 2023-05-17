Durum vahim! Doç. Dr. Güzelhan'dan Kılıçdaroğlu'nun ruh sağlığına ilişkin değerlendirme

Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı’na kaptıran zillet paydaşları aldıkları ağır yenilginin faturasını depremzedelere keserken, Başkan Erdoğan’dan 2,5 milyon oy fark yiyen ve Genel Başkanlık koltuğu sallantıya giren Kılıçdaroğlu, masaları yumruklama videosuyla gündeme geldi.

CHP liderinin ve parti tabanının yaşadığı travmayı Akit TV’de değerlendiren Psikiyatrist Doç. Dr. Yalçın Güzelhan, Kılıçdaroğlu'nun beyin sağlığının bozulduğunu ve fren sisteminin tutmadığını söyledi.

Akit TV sunucusu Ziya Kaplan’ın sorularını cevaplayan Güzelhan programda, “Sayın Kılıçdaroğlu bir video yayınladı. Masayı yumruklayarak, öfkeyle, yüzündeki hezimete uğramış üzgün kaygılı insan görüntüsüyle masayı yumrukluyor ve ‘vallahide billahi de buradayım’ diyor. ‘Biz yeniden bu seçimi ikinci turda kazanacağız’ diyor. Bu öfke, kendi içerisindeki bir takım korkuya karşı. Muhtemelen, partide koltuğunu kaybetmesiyle ilgili büyük bir kaygısı var.” ifadelerini kullandı.

Güzelhan Kılıçdaroğlu'nun ruh sağlığına ilişkin şöyle konuştu:

Burada tıbbi yönden baktığımızda, insanlar herhangi bir konuda; bu seçim olabilir, iş yaşantısı olabilir, hedefe erişmek için plan proje ve program yaparken beyninin ön bölgesini kullanır. Burası insanı diğer canlılardan ayıran, düşünce üretme, muhakeme yapma, plan yapma ve o planı uygulama ile ilgili bölgedir. Ama bunun yanında birde beynin ‘limbik’ yapı dediğimiz, içgüdülerin, öfkenin, kaygının, saldırganlığın, içgüdüsel davranışların kaynağı var.

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Burada beynin ön bölgesi içgüdüsel davranışlara frendir, durdurur. Sayın Kılıçdaroğlu’na baktığımızda, ‘senin plan yapman lazım’, ‘nerelere dikkat etmen lazım’, ‘neleri yaparsam ben bu yarışı kazanırım’ kaygısı var. Beynin ön bölgesinde milyonlarca nöron hücresini kullanmış ama sonunda başarısız olmuş. Diğer adam da, Kemal Bey’in rakibi de beyninin ön bölgesiyle hareket ediyor. O başarılı olmuş. Demek ki burada, Kemal Bey’in beyninin ön bölgesindeki nöronal sistemi yetersiz çalışıyor. Sorun var. Yeteri kadar başarıya erişecek derecede plan ve program yapıp uygulayamıyor. Burası yarışın sonucu ve sürecini belirliyor.