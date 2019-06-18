Dursunbey’de Yaz Spor Okulları Başladı

Dursunbey Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ve 10 farklı branş ile büyük ilgi gören yaz okulları açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu.Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında İlçede bulunan 7-15 yaş arası çocuklar sağlıklı yaşam için sporla buluşuyor. 10 farklı branşta eğitim verilecek okulda yüzlerce Dursunbeyli çocuğa spor yapma imkanı sunulacak. Branşlara toplam 935 öğrencinin katılım başvuruda bulunduğu yaz okullarında öğrencilere farklı spor dallarında eğitim alacak.

Yüzmeden Basketbola, Futboldan Voleybol,Tenis, Oryantiring, Jimnastik, Taekwando ve Halk Oyunları gibi 10 farklı spor branşında yaz okulu düzenleyen belediye, yaz okullarının açılış töreni yoğun bir katılımla Saz mesire alanında bulunan kapalı halı sahada gerçekleşti. Törene Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, Balıkesir Büyükşehir Spor Daire Başkanı İrfan Sarıgül, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Yıldırım, Dursunbey Belediye Meclis üyeleri, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, ikinci kez gerçekleşen kurslara ilginin her geçen yıl artacağına inandıklarını ifade etti Başkan Bahçavan;"Yaz döneminde çocukların keyifli ve nitelikli vakit geçirmesini sağlamak için bu okullarımıza önem veriyoruz. Okulumuza emek veren hocalarımıza ve tüm personelime teşekkür ederim"dedi.

Konuşmanın ardından ise Ünlü Futbolcu İlkay Gündoğan’ın Babası İrfan Gündoğan tarafından Yaz okullarına hediye edilen toplar eğitimcilere teslim edildi. Poyrat Halk Dansları ekibinin gösterileri ile devam eden programda Halk Dansları kurslarının da tanıtımı yapıldı. Programda ayrıca Dursunbey Belediyesi tarafından öğrencilere tişört takımı ve şapkalar hediye edildi. Hatıra fotoğrafı ile son bulan törenin ardından öğrenciler ve velilere özel kokteyl düzenlendi.