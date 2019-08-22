Dursunbey’de orman yangını Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beyce Mahallesi yakınlarında meydana gelen orman yangını köylülerin dumanı fark etmesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Köylülern müdahalesi ile alevlerin büyümesi engellenirken, olay yerine gelen orman ve itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, soruşturma sürüyor.

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