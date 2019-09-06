0553 313 94 23

Dursunbey’de belediye kademesi yapımına başlandı

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve 8 Bin metrekarelik alana kurulan, Fen İşleri kademesinin yapımına başlandı.

06 Eylül 2019 Cuma 15:19
Dursunbey’de belediye kademesi yapımına başlandı

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve 8 Bin metrekarelik alana kurulan, Fen İşleri kademesinin yapımına başlandı.


Alt ve üst yapı çalışmaları ile geçtiğimiz dönemde başarılı bir ivme çizen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, yeni dönem için vaat ettiği projelerin yapımına start verdi. Dursunbey Belediye Fen işleri Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar kapsamında ilçeye 8 bin metrekarelik alana yerleşecek olan bir kademe yapılacak.


Belediye Hayvan pazarı yanında bulunan alanda başlatılan çalışmalar kapsamında alan düzeleme ve dolgu çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürü Furkan Duman; “Bilindiği gibi mevcut fen işleri depomuz hem Suçıktı bölgemize görsel açıdan zarar veriyor hemde birimimizin ihtiyaçlarını maalesef karşılamıyor. Her geçen gün artan araç ve ekipman envanterimizde maalesef burada muhafaza edilemiyor. Belediye Başkanımızın vaatleri arasında da yer alan proje kapsamında bizde 8 bin metrekarelik alanda çalışmalarımıza başladık. Projemiz tamamlandığında hem açık alan hem de kapalı alan olarak İlçemizin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak bir kademeye kavuşacağız. En sevindirici kısım ise İlçemizin değeri olan Suçıktımız için geniş bir alanı terk ederek burada farklı projelerin yapılmasına olanak sağlayacağız. Fen işleri servisimizin daha verimli bir ortamda çalışması için bu projeye öncelik veren Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan’a teşekkür ediyoruz” dedi.


Çalışmaların aralıksız devam ettiği alanda önümüzdeki günlerde inşaat çalışmaları da başlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa itfaiyesi bir cana daha yaşama şansı verdi
    1. Manisa itfaiyesi bir cana daha yaşama..
    2. Öğretmenlere oryantiring eğitimi
    3. Başkan Palancıoğlu:”Öğrencilerimiz..
    4. İstanbul metrosu ne zaman açılıyor?..
    5. HDP’nin söylemine polis babasından..
    6. Başkan Kayda, zabıta haftasını pasta..
    7. Zabıtalara kültür ve sanat gecesi
    8. Iraklı Şii lider Sadr İran'da
    9. 20 yıl hapis cezası bulunan şahsı..
    10. Toroslar’da yol yapım, bakım ve onarın..
    11. Eskişehirspor'dan Cumhurbaşkanı..
    12. Kan grubuna göre beslenme nedir? |..
    13. "Üç haftada 7 puan beni çok mutlu etti"
    14. Uluslararası Yol Bisiklet..
    15. AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert..
    16. Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 2..
    17. Vali İsmail Ustaoğlu, Hekimoğlu..
    18. Bu durumlarda su içerseniz...!
    19. Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul..
    20. Türkiye şehitlerini anıyor
    21. Avukat Ali Kızılay:“Yargı reformları..
    22. Bingöl’de 250 polisin katılımıyla..
    23. FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisi..
    24. Araştırma şirketi yeni partiyi fena..
    25. Tarsus’ta sorunlu kavşak yeniden..
    26. Pekmeze Tereyağı katarsanız bakın ne..
    27. Maltepe’de pompalı tüfekli dehşet: 3..
    28. UEFA'dan Sarvan ve Ersoy'a görev
    29. Kavuncu’dan Başkan Sülük’e ziyaret
    30. Maltepe'de olay çıktı! Yaralılar var
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim