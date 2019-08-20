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Dursunbey’de başpehlivan Orhan Okulu

Bu yıl 80’nincisi düzenlenen ve Kırkpınar’ı aratmayan Dursunbey Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Orhan Okulu oldu.

20 Ağustos 2019 Salı 11:15
Dursunbey’de başpehlivan Orhan Okulu

Bu yıl 80’nincisi düzenlenen ve Kırkpınar’ı aratmayan Dursunbey Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Orhan Okulu oldu.


Dursunbey’de 5 gün süren panayırın son günü geleneksel olarak yapılan yağlı güreşleri Kırkpınar’ı aratmadı. Bu yıl Kırkpınar’da final yapan Ali Gürbüz ile Orhan Okulu’nun karşı karşıya geldiği güreşlerin galibi Okulu oldu.Beş bin kişinin üzerinde kişinin izlediği güreşlerde birbirinden ünlü 24 Kırkpınar başpehlivanı boy gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan güreşler yapılan dualarının ardından tozkoparan elemeleri ile başlandı.


Kırkpınar’ın ünlü cazgırlarının nağmeleri ile güreşlerde heyecan dolu anlar yaşanırken, güreşleri izlemeye gelen konuklar tek tek cazgırlar tarafından anons edildi. Güreşleri Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli protokol tribününden takip etti. Kıran kırana geçen güreşlerde başaltında Necip Al birinci, Recep Bölme ikinci, Süleyman Başar ise 3. olarak kürsüye çıktılar. Başpehlivanlık güreşlerinde ise 24 Kırkpınar pehlivanı kıyasıya güreşti. Güreşlerin sonunda eşleşen Kırkpınar’ın iki şampiyonu Ali Gürbüz ve Orhan Okulu seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı. Güreşin sonunda Ali Gürbüz rakibini yere yatırmak için hamle yaparken, Orhan Okulu bir anda rakibinin oyununu bozarak güreşten galip geldi.


Final müsabakasının ardından protokol hatıra fotoğrafı çekilirken, güreşlerin ağası Hüseyin Duman 150 bin TL ile 2020 yılında yapılacak olan 81. Dursunbey Yağlı Güreşlerinin ağalığını aldı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:15
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