Dursun Özbek'ten Kopenhag maçı yorumu geldi

Galatasaray Divan Kurulu Aralık ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Futbol takımının her zaman olduğu yerde, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadelesinin devam ettiğini söyleyen Başkan Özbek, "Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçta son dakikaya kadar mücadele edip, tarih yazacağımıza yürekten inanıyorum. Galatasarayımız her zaman Türkiye’nin gurur olmuştur, öyle olmaya da devam edecektir" diye konuştu.



"Niyetimiz bu sezon bitmeden Kemerburgaz’a taşınmak"



Kemerburgaz projesinin son durumu hakkında bilgi veren Özbek, "Yaklaşık 130 dönüm civarında bir arsamız. Galatasaray’a çok önceden benim başkanlığım döneminde kazandırmıştık. Buna gerek vardı. Ne kadar elzem olduğunu anlamak için Florya’ya gidip, gezmek lazım. Yapan ağabeylerime teşekkür ediyorum. O gün itibarıyla en modern tesis olarak hizmete başladı. Aradan 40 yıl geçti. 40 yıldan beri taş taş üstüne koyulmadı. Bu eksikliği yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber tespit ettik ve çalışmalara başladık. Buradaki faaliyetlerimiz son derece hızlı bir şekilde yürüyor. İç kısmını yapmak üzere hareket ediyoruz. En kısa sürede de burayı bitirmeyi amaçlıyoruz. Sahaların imalatında da yağmur nedeniyle birkaç gün etkilendik. Onun imalatına da hemen başlıyoruz. Niyetimiz bu sezon bitmeden oraya taşınmak" şeklinde konuştu.



"Florya, Galatasaray’ın çıkış projelerinden birisi"



Florya, Galatasaray’ın çıkış projelerinden birisi olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, "Kemerburgaz projemizin aciliyeti, bir an evvel Florya’daki yerleşkemizi buraya taşımak istiyorum. En çabuk şekilde taşımak istiyorum. Florya, Galatasaray’ın çıkış projelerinden birisi. Galatasaray Spor Kulübü, konsorsiyuma ait bankalarla yapılanma anlaşması yaptı. Ne kadar yapılandırdık 2 milyar 200 milyon TL borcumuzu yapılandırdık. Seçildiğimiz 1. günden itibaren ‘Yapılandırma anlaşmasından çıkmamız lazım’ dedim. Birçok arkadaşım 'Niye çıkıyorsun?' dedi. Böyle olmasına rağmen senede 300-350 milyon TL faiz ödüyoruz. Ben faizler böyle kalsa bile buradan çıkacağım. Yapılan anlaşmada eliniz, kolunuz bağlı, yapacağını tüm hareketle bankaların kontrolünde, kulübün faydasına yapacağınız birçok şeye engel. Bugün yüzde 40’ı aşkın faiz ediyoruz. Faizin nerede duracağına da belli değil. Şu anda bu gün itibarıyla yaklaşık 900 milyon TL faiz ödeyeceğiz. Onun için Florya projesine hepinizin verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Önümüzdeki 20-25 yıla damgasını vuracak bu projeyi desteklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Riva’daki projede Galatasaray’a ait satılabilir 130 villa olduğunu ifade eden Başkan Özbek, buranın geliri yaklaşık 3 milyar TL olduğunu söyledi.



Mecidiyeköy projesi, Galatasaray’ın motor projelerinden olduğunu aktaran Dursun Özbek, "Motor projelerinden birisi demiştim. Daha önce benim başkanlığım döneminde yapmıştık. Arkadaşlarım beraber seçildikten sonra ilk hareketimiz buranın Galatasaray’a faydalı olacağı düşündüğümüz bir projeyi geliştirmek oldu. 180 tane rezidans yapımına karar verdik ve yaptık. Bunların geliştirilmesi ve satılması çerçevesinde büyük bir fon elde ettik. Florya’nın satın alınmasıyla ilgili 40 dönüm bizim değildi. 18 aylık krediyi 6 ay gibi bir sürede Mecidiyeköy’den oluşturduğumuz fonla kapattık. Şu anda elimizde 60 dönüm borcu olmayan Florya arsası var. Galatasaray’a faydası büyük olacaktır" dedi.



"Ömer Yalçınkaya’ya güvendiğimiz için bu göreve getirilmiştir"

Erkek basketbol takımındaki yaşanan genel menajerlik değişikliğiyle ilgili ise Özbek, "Erkek basketbol takımımız bundan yaklaşık 2 sene önce Erden Timur kardeşimin dahil olmasıyla başlayan yapılanma sürecine giren takımımız bu sene de bu yapılanmayı devam ettirerek sezona başladı. Erden Timur kardeşimiz her ne kadar futbol tarafına ciddi mesai harcasa da elini basketbolumuzun üzerinden hiç çekmedi. Hedefimiz ligi ilk 4 sırada bitirmek. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde final-four oynamak istiyoruz. Bu hedefle belirlediğimiz bütçeyle kurduğumuz kadro bizi özellikle Türk oyuncu kalitesiyle Türkiye’nin en önemli kadrolarından birisi haline getirdi. Yabancı oyuncularımız da potansiyelleri ve takım içindeki büyük katkı sağlayacağına inandığımız basketbolcular arasında seçildi. Bu kadronun kağıt üzerinde vaat ettiği potansiyeli bu kadar saha üzerinde bize sunduğu söylememiz mümkün değil. Bu sorunu çözmek adına idari anlamda karar aldık. Genel menajer olarak Ömer Yalçınkaya’yı göreve getirdik. Bu tümüyle performansa dayalı idari bir karardır. Kendisine güvendiğimiz için bu göreve getirilmiştir. Kendisi erkek ve kadın basketbol takımızın ayrı dönemlerde Eurocup şampiyonluklarında idari kadrolarda yer almıştır. Bu değişiklik üzerinden liseli-lisesiz söylemiyle bizleri ayrıştırma gayretinde olan kişiler olduğunu gördüğümü üzülerek söylemek istiyorum" açıklamasında bulundu.



"En kısa zamanda projelerimizi tamamlayarak, finansal özgürlüğümüze ulaşacağız"



Galatasaray’ı ayrıştıran her konunun karşısında durmaları gerektiğinin altını çizen Dursun Özbek, "Galatasaray’ı bölmeye, ayrıştırmaya çalışanların karşısındayız. Bu çalışmalara içinde olanlara verilecek en güzel cevap, ilk günden beri ifade ettiğimiz sevgi iklimini ve tek yumruk olma durumumuzu korumaya devam etmemiz gerekiyor. Bu projelerin yapılması ve bu projelerin hayata geçmesi için bir tek engel var. Camiamızın içinde oluşturmaya çalıştığımız bu sevgi ikliminin devam etmesi lazım. Aksi takdirde bu huzur devam etmezse bu projelerin hiçbirisi olmaz. Bu projeler için büyük emek serf ettik, sonuna geldik. Bunun hep beraber gururunu taşımalıyız. Spor kulüpleriyle yaptığımız toplantılarda, kamuya gittiğimiz zaman ilgili bakanlarla, yöneticilerle konuştuğumuz zaman bir şeyi tespit ettim. Rakip takımlarımızın başkanları da söylüyor. 'Galatasaray’a helal olsun, bir araya geldi, tek yumruk oldu' demiyorlar mı? Bu, camiamızın memnun olacağı bir durum. Ne pahasına olursa olsun bunu korumamız gerekiyor. En kısa zamanda projelerimizi tamamlayarak, finansal özgürlüğümüze ulaşacak ve başarılarımıza süreklilik kazandıracağız. Bir senenin sonuna geldik. 2024 yılının Galatasaray’a, sizlere ve camiamıza huzur, barış ve sevgi getirmesini diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.